René Labrosse : un Costco et bien d’autres propositions du candidat

Par Karianne Nepton-Philippe 11:00 AM - 30 octobre 2025
Temps de lecture :

René Labrosse est candidat à la mairie de Pointe-Lebel. Photo courtoisie

Le projet porteur de la campagne de René Labrosse, candidat à la mairie de Pointe-Lebel, est la construction d’un magasin Costco sur le territoire de la municipalité. Toutefois, M. Labrosse fait valoir ses autres priorités pour le développement de son village.

René Labrosse partage quelques-uns de ses projets pour Pointe-Lebel s’il est élu maire le soir du 2 novembre.

Ce dernier veut se pencher sur la transition énergétique et la mobilité durable.

Parmi ses propositions, on y retrouve l’installation de bornes de recharge électriques, favoriser l’acquisition de véhicules municipaux électriques ainsi que la création d’un plan d’amélioration du transport collectif.

Le candidat souhaite aussi travailler sur le développement touristique et la mise en valeur du territoire. Pour lui, il est important de valoriser le tourisme local par la promotion, entre autres, des plages de Pointe-Lebel et de la Route des Baleines à vélo.

Il mise sur le développement d’une « image de marque touristique forte pour attirer visiteurs et investisseurs ».

Mise aux normes de l’eau

Le candidat compte aussi adhérer au Programme d’unités individuelles de traitement de l’eau, pour soutenir les citoyens dans la mise aux normes de leurs systèmes d’eau et d’eaux usées.

Il veut aussi mettre à jour les enrochements et renforcer la protection du littoral jusqu’à Pointe-Paradis.

Transparence citoyenne

Le candidat insiste sur l’importance « d’assurer un partage constant de l’information municipale ». Que ce soit au niveau des décisions municipales, du budget, des projets ou des travaux de la Municipalité, M. Labrosse veut informer la population.

La saine gestion des finances publiques, un suivi budgétaire mensuel et une reddition de comptes transparente, une meilleure présence de Pointe-Lebel à la MRC de Manicouagan et la participation active aux comités régionaux sont d’autres éléments sur la liste de priorités de M. Labrosse.

Cotsco

René Labrosse réitère dans ses publications sur sa page Facebook les avantages de la construction d’un magasin Costco à Pointe-Lebel.

Selon lui, ce projet apporterait des retombées majeures, comme la création d’emplois et la diminution des déplacements coûteux vers Québec ou Saguenay.

« L’accroissement de l’attractivité du territoire et stimulation du commerce local » et le « développement durable et planifié du secteur de Pointe-Lebel » sont des arguments de celui qui souhaite assurer le poste de maire de la Municipalité.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Fermeture du poste de police Tadoussac : « inacceptable », dit le maire

« Qui prendra ma place si je quitte ? », demande une dermatologue de Sept-Îles

Lionel Carmant quitte son poste de ministre

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre

Aménagiste du territoire

MRC de Charlevoix-Est
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Fermeture du poste de police Tadoussac : « inacceptable », dit le maire

Consulter la nouvelle

« Qui prendra ma place si je quitte ? », demande une dermatologue de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer