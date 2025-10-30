Matane-Côte-Nord : deux traversées incertaines et d’autres annulées demain

Les conditions météorologiques annoncées le 31 octobre amènent de l’incertitude quant aux deux traversées prévues en avant-midi à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Celles de l’après-midi sont déjà annulées.

« En raison de conditions de navigation défavorables, les départs prévus pour le vendredi 31 octobre de 8 h et 11 h sont incertains. Les traversées prévues à 14 h et 17 h sont annulées », confirme la Société des traversiers du Québec, par son système d’alerte.

Les dépôts sur réservation seront remboursés, assure la STQ.

La direction de la traverse est désolée des inconvénients causés par cette modification de service, mais la sécurité est la priorité qui dicte les décisions dans les conditions actuelles, affirme-t-elle.