Mairie de Baie-Comeau : les candidats questionnés par les étudiants du cégep

L’Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep de Baie-Comeau a organisé un débat avec les trois candidats à la mairie de Baie-Comeau. Plusieurs thèmes ont été abordés, mais la question des logements à Baie-Comeau a occupé une bonne partie de l’heure prévue.

Ce sont les étudiants qui ont questionné les trois candidats au poste de maire de Baie-Comeau, Mélanie Bernier Savard, Michel Desbiens et Katia Gauthier Miville.

Le débat s’est tenu le 31 octobre au Cégep de Baie-Comeau. Voici un résumé des questions et réponses données lors de cet exercice.

Plus de logements

Les candidats ont eu plusieurs occasions de faire valoir leurs positions sur la nécessité de construire de nouveaux logements à Baie-Comeau.

Alors que Michel Desbiens a réitéré que « c’est compliqué de faire des logements puisqu’il y a beaucoup d’étapes », Katia Gauthier Miville a déclaré que « construire des bâtiments, c’est facile ».

« Il y a des investisseurs qui m’ont approché et ils sont prêts à construire demain matin. J’ai déjà fait des plans d’affaires. […] Je vais faire en sorte de mettre un toit sur la tête de chaque individu, peu importe la situation », dit-elle.

Mélanie Bernier Savard mentionne que si Rimouski a « réussi à faire 256 logements en 18 mois », Baie-Comeau pourrait réaliser la même chose.

Cette dernière a fait valoir sa position sur l’importance d’accélérer le processus administratif dans ce type de dossier. « Il faut prioriser les demandes réalisées concernant les logements communautaires abordables », dit-elle.

« On va poursuivre le travail pour avoir de nouveaux logements à Baie-Comeau. Présentement on travaille avec 13 promoteurs différents pour 900 portes. […] Ça prend entre 18 et 24 mois avant le début de la construction, il y a des choses qui s’en viennent », lance pour sa part le maire sortait Michel Desbiens.

Ce dernier a aussi souligné le congé de taxes pour les nouveaux promoteurs.

Pour les étudiants

L’enjeu du logis est revenu à quelques reprises lors du débat, notamment concernant les places pour les étudiants.

« Que comptez-vous faire pour augmenter l’accès aux logements abordables pour les étudiants dans notre ville », a demandé une étudiante de l’Association.

Pour Mme Bernier Savard, les étudiants et les aînés seront priorisés dans les nouveaux projets de logements abordables. Elle parle, entre autres de chambres et de cuisines collectives dans des résidences pour les étudiants afin de diminuer les coûts pour ceux-ci.

« Il y a un terrain qui n’est pas utilisé en entièreté sur la rue Amédée, il appartient à la Ville. Ça serait un bel endroit pour bâtir des résidences », déclare-t-elle.

M. Desbiens mentionne qu’un terrain était réservé pour la construction de logements étudiants. « Mais, ce n’est pas évident. Les promoteurs avec qui on a fait affaire n’ont pas réussi à amasser l’argent nécessaire. On regarde avec d’autres pour ce terrain, car il faut savoir qu’il n’y a pas beaucoup de terrains disponibles », affirme-t-il.

« Les étudiants ne veulent pas nécessairement avoir une juste chambre. […] Je veux faire en sorte qu’il y ait tout pour tout le monde et ça, c’est faisable », lance ensuite Mme Gauthier Miville.

Notons que dans les questions touchant les étudiants, la rétention des jeunes a été soulevée. Les trois candidats s’entendent pour dire que ces efforts sont à faire, en collaboration avec le Cégep, pour diversifier l’offre et inciter les jeunes à rester à Baie-Comeau après leurs études.

Environnement versus économie

« Comment comptez-vous concilier développement économique et transition écologique », a demandé un étudiant.

Pour Katia Gauthier Miville, cela passe tout d’abord par rencontrer les citoyens afin de les écouter. « Il faut faire en sorte de développer des choses intéressantes. […] Si on arrive ici et il n’y a rien à faire […] les gens vont partir », dit-elle, faisant aussi suite à une discussion plus tôt concernant les activités culturelles et sportives à Baie-Comeau.

Pour sa part, Mélanie Bernier Savard veut mettre ses efforts sur l’électrification des transports et s’assurer de ne pas accepter « n’importe quelle entreprise à Baie-Comeau ».

Michel Desbiens dit que toute entreprise qui désire s’installer à Baie-Comeau sera rencontrée et écoutée. « Il faut prendre le temps d’écouter et avoir tout en main pour prendre une décision », mentionne-t-il. Il rappelle l’annonce du Groupe CanAqua, qui arrive avec un projet de pisciculture à Baie-Comeau, alliant économique et environnement.

Plusieurs thèmes

Michel Desbiens, Katia Gauthier Miville et Mélanie Bernier Savard ont pu s’exprimer sur plusieurs autres sujets, comme le transport en commun, les infrastructures culturelles et sportives, les finances municipales et encore plus.

Rappelons que le jour du scrutin, c’est le 2 novembre. Baie-Comeau affiche un taux de participation de 18% au vote par anticipation, qui a eu lieu le 26 octobre.