Manicouagan se dote de nouvelles enseignes à son image

Trois nouvelles enseignes territoriales font leur apparition aux portes d’entrée de la Manicouagan, soit à Ragueneau, Rivière-aux-Outardes et Baie-Trinité.

C’est la MRC de Manicouagan qui a procédé à l’installation de ces panneaux d’accueil, qui ont pour objectif de faire valoir l’identité régionale et le sentiment d’appartenance des Manicois.

Leur design évoque l’immensité des forêts et la présence emblématique du barrage Manic-5. De plus, les couleurs font un rappel à l’image de marque territoriale de la MRC, Manicouagan, terre de visionnaires.

« L’installation de ces enseignes territoriales est pour moi un accomplissement significatif », lance le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

« Elles incarnent la fierté que nous portons à notre MRC, ses richesses humaines et naturelles, ainsi que notre volonté de la faire rayonner », ajoute-t-il.