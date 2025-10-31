Manicouagan se dote de nouvelles enseignes à son image

Par Karianne Nepton-Philippe 10:35 AM - 31 octobre 2025
Fruit d'une collaboration avec Communications Tremblay Ménard inc., ce projet a été réalisé à la fin du mois d'octobre, après plusieurs mois de conception, de fabrication et d'installation. Le financement provient de la réserve financière dédiée à l'attraction, la rétention et l'établissement durable. Photo courtoisie

Trois nouvelles enseignes territoriales font leur apparition aux portes d’entrée de la Manicouagan, soit à Ragueneau, Rivière-aux-Outardes et Baie-Trinité.

C’est la MRC de Manicouagan qui a procédé à l’installation de ces panneaux d’accueil, qui ont pour objectif de faire valoir l’identité régionale et le sentiment d’appartenance des Manicois. 

Leur design évoque l’immensité des forêts et la présence emblématique du barrage Manic-5. De plus, les couleurs font un rappel à l’image de marque territoriale de la MRC, Manicouagan, terre de visionnaires.

« L’installation de ces enseignes territoriales est pour moi un accomplissement significatif », lance le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

« Elles incarnent la fierté que nous portons à notre MRC, ses richesses humaines et naturelles, ainsi que notre volonté de la faire rayonner », ajoute-t-il. 

On aperçoit ici le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, à côté de l’enseigne située dans le secteur de Ragueneau. Photo courtoisie

