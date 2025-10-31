Préfecture de la Manicouagan : Guillaume Tremblay se fait parler du coût de la vie

Par Karianne Nepton-Philippe 11:19 AM - 31 octobre 2025
Temps de lecture :

Guillaume Tremblay est candidat à la préfecture de la MRC de Manicouagan.  Photo courtoisie

Le candidat à la préfecture de la MRC de Manicouagan, Guillaume Tremblay, a parcouru l’ensemble du territoire depuis quatre semaines. « Je suis très souvent interpellé sur le coût de la vie », dit-il au terme de sa campagne électorale. 

Le jour du scrutin, c’est dimanche. Comme sa campagne électorale tire à sa fin, Guillaume Tremblay fait un bilan des rencontres qu’il a faites dans la Manicouagan. 

Le candidat a rencontré les citoyens et différents organismes, comme des groupes communautaires pour les ainés. 

« Je suis vraiment allé sur le terrain à la rencontre des gens. J’ai aussi rencontré des candidats des autres municipalités et des gens qui ont été élus par acclamation », fait-il savoir. 

Le sujet le plus souvent discuté est le coût de la vie. « Qu’est-ce que la MRC peut faire avec le coût de la vie », lance-t-il. 

Ce dernier explique que la MRC, par les fonds qu’elle gère, elle est en mesure d’aider les organismes qui luttent contre la pauvreté et aident directement les gens. 

« Ce que je compte faire, c’est de voir comment on peut se déployer comme MRC par rapport à cet enjeu. Je l’ai toujours dit, les citoyens trouvent qu’on a une belle qualité de vie sur la Côte-Nord. Sauf qu’il y a quand même des interrogations par rapport au coût de la vie », souligne-t-il. 

Conscient que cet enjeu concerne l’ensemble des Québécois, il en fera une de ses priorités s’il est élu comme préfet de la MRC. 

Guillaume Tremblay mentionne aussi que lors de ses visites, il a remarqué des questionnements face au rôle de la MRC. « La MRC a un rôle encore méconnu », dit celui qui précise qu’il sera présent sur le terrain pour améliorer le sentiment d’appartenance des citoyens à la MRC. 

Guillaume Tremblay lance au final un appel à tous les citoyens de voter le 2 novembre, mais surtout aux gens des municipalités qui ont vu leur conseil ou leur maire être élu par acclamation. « Ils peuvent toujours aller voter pour la MRC », conclut-il. 

