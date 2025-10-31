Un nouveau module de jeux pour les jeunes de l’unité Odyssée de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 9:00 AM - 31 octobre 2025
Temps de lecture :

L'inauguration du nouveau module de jeux s'est déroulée dans une ambiance empreinte de joie et de fierté, en présence du personnel du CISSS de la Côte-Nord, du conseil d'administration de la Fondation SSSM et des membres du comité organisateur de la Randonnée Vélo Santé. Photo Fondation SSSM

Les jeunes du Centre de réadaptation de l’unité Odyssée à Baie-Comeau ont désormais accès à un tout nouveau module de jeux extérieur, inauguré le 22 octobre par la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan (SSSM). 

Coloré, stimulant et rassembleur, cet espace vise à offrir aux jeunes un lieu sécuritaire où bouger et s’amuser. « Entre rires, jeux et camaraderie, ce lieu symbolise le droit de chaque jeune à retrouver plaisir de jouer, d’être actif et de simplement être un enfant », indique la Fondation SSSM, par voie de communiqué.

Ce projet, porteur d’espoir et de solidarité, a vu le jour grâce à la mobilisation de la communauté et de plusieurs partenaires.

Parmi eux, le partenaire principal Alcoa, les cyclistes et donateurs de la Randonnée Vélo Santé Alcoa 2024, la Fondation des jeunes de la DPJ de Montréal, l’organisateur du tournoi de basketball 3 vs 3, Maxime Bard, ainsi que des dons recueillis chez Équijustice pour la jeunesse, dont un don notable de Mathis.

Le nouveau président de la Fondation SSSM, Antonio Hortas, a tenu à exprimer sa gratitude.

« Notre Fondation vit grâce à la générosité de sa communauté. Sans subvention, chaque dollar est un geste de confiance, chaque contribution une preuve de soutien pour notre mission. Merci à tous ceux qui rendent ce projet vivant et porteur d’espoir », dit-il.

La Fondation SSSM soutient depuis plusieurs années le mieux-être des usagers du CISSS de la Côte-Nord en finançant des projets concrets qui améliorent la qualité de vie. Fidèle à sa mission, elle permet à la population d’être toujours « Proche des soins. Proche des siens. »

