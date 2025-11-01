Manifestation contre le bâillon et la loi 106 à Baie-Comeau 

Par Charlotte Vuillemin 2:09 PM - 1 novembre 2025
Temps de lecture :

Environ une centaine de personnes ont pris part à ce rassemblement. Photo Charlotte Vuillemin

Une petite centaine de personnes se sont rassemblées ce samedi matin, 1er novembre, devant le bureau du député Yves Montigny à Baie-Comeau.

Cette manifestation, organisée en solidarité avec celle tenue à Québec, visait à dénoncer l’adoption sous bâillon des lois 106 et L2 par le gouvernement du Québec.

Les manifestants ont exprimé leur indignation face à ce qu’ils qualifient de « réforme imposée sans débat démocratique », craignant pour l’accès aux soins, la qualité du système de santé et la confiance du public envers les institutions.

Brandissant pancartes et slogans, les participants ont dit non à la gouvernance autoritaire du système de santé, non à la surcharge sur les médecins, et non à l’affaiblissement du dialogue social. Ils réclament une consultation publique réelle, davantage de transparence sur les impacts de la loi, ainsi que le retrait du bâillon.

« Gouvernance autoritaire et sans écoute = ça craque CAQtastrophe » ou encore « Loi 2 : le remède pire la maladie », pouvait-on lire sur les affiches sur place.

Photo Charlotte Vuillemin

