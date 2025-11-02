Benoît Méthot élu nouveau maire de Sept-Îles

Par Emy-Jane Déry 9:44 PM - 2 novembre 2025
Benoit Méthot et sa conjointe heureux des résultats, au rassemblement de la soirée électorale. Photo Emy-Jane Déry

Benoît Méthot est le nouveau maire de Sept-Îles, au terme d’une soirée électorale qui a tenu les électeurs en haleine. 

C’est avec des tapes dans les mains de son conseiller politique, de sa plus jeune fille et de sa conjointe que Benoît Méthot a démontré un premier vrai signe de confiance sur le fait qu’il venait d’être élu maire de Sept-Îles. 

La course a été très serrée entre lui et Patrick Hudon. Ils ont eu que quelques points d’écart durant la majorité du dépouillement.

À certains moments de la soirée, on pouvait même entendre les proches de Benoît Méthot tenter de se faire rassurants, alors que Patrick Hudon affichait une avance. 

Au final M. Méthot l’a emporté avec plus de 50 % des votes, contre 38 % pour Patrick Hudon et 11,7 % pour Guylaine Lejeune. 

« On va avoir de nouvelles têtes, de nouvelles visions, avec un nouveau leadership. Je pense que ça va être intéressant », a dit Benoît Méthot à propos du nouveau conseil élu, dimanche soir. 

Le nouveau maire était prêt à se mettre au travail. Quelques minutes après son élection, il parlait déjà d’assermentation et de contacter la directrice générale de la municipalité, Catherine Lauzon. 

« On va célébrer ça un petit peu en famille, avec les amis, avec les collègues. Puis, on va être prêts à commencer, si ce n’est pas demain, ce sera après-demain », a lancé Benoît Méthot, qui s’est dit fier et excité du résultat.

La conseillère élue dans Sainte-Marguerite, Josée Pedneault, était présente depuis le début de la soirée au rassemblement de M. Méthot. 

Pour sa part, le conseiller du Vieux-Quai élu sans opposition, Guy Berthe, est venu à la rencontre du gagnant de la course à la mairie. 

Les deux hommes ont longuement échangé sur leur future collaboration. 

Benoît Méthot s’est dit confiant d’être capable de bien travailler avec les nouveaux élus. 

« Je pense que c’est une de mes forces. Je suis capable de rassembler et d’aller chercher ces gens-là. Ce sont des gens avec beaucoup de compétences. Ça va être vraiment intéressant de travailler avec eux », a-t-il dit. 

