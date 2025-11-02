Changement de maire à Baie-Trinité, Yves Tremblay est élu

Les électeurs de Baie-Trinité ont décidé de faire place au changement. C’est le candidat Yves Tremblay qui a remporté la course à la mairie devant le maire sortant, Étienne Baillargeon.

M. Tremblay a obtenu 46 % des voix contre 13 % pour son rival, ce qui lui donne une majorité de 246 votes.

Au siège #1, Roger Beaudin remplacera le conseiller sortant Michel Paquet. Le nouvel élu a reçu 173 votes contre 143 pour son adversaire.

Le même scénario se poursuit au poste #2 alors que Keven Boucher fait son entrée au conseil municipal. Il a réussi à déloger celui qui occupait déjà ce poste, Yvan Thibeault en obtenant 70 % des voix et une majorité de 135 voix.

Au siège #3, c’est également une nouvelle élue qui fait son arrivée. Il s’agit de Sylvie Girard qui cumulé 82 % du suffrage tandis que la conseillère sortante Thérèse Gendreau n’a obtenu que 17 % des votes.

Luce Thibeault a fait de même au poste #4. Elle prend ainsi la place de Bernard Jourdain qui siégeait déjà à la table du conseil. La gagnante a reçu 246 votes comparativement à 83 pour son rival.

Notons que Jean-François Desroches et Johanne Desrosiers ont été élus par acclamation aux sièges #5 et #6.

Le taux de participation des électeurs s’élève à 80,57 %, nettement plus élevé qu’en 2021 (69,51 %).