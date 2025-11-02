Comment se déroulera la soirée électorale dans la Manicouagan?

Par Johannie Gaudreault 3:06 PM - 2 novembre 2025
Une soirée électorale est organisée à l'hôtel de ville de Baie-Comeau. Photo archives

C’est le 2 novembre en soirée que nous apprendrons qui seront les nouveaux élus de la Manicouagan. Les bureaux de vote fermeront leurs portes à 20 h et ensuite, place au décompte.

Le Manic sera sur place à la soirée électorale à l’hôtel de ville de Baie-Comeau. Nous vous tiendrons au courant du déroulement ainsi que des résultats des votes.

Sur notre site Web, notre application mobile et nos réseaux sociaux, il sera possible d’être informé des gagnants de chaque poste en élection pour Baie-Comeau, mais aussi pour les autres municipalités de la Manicouagan ainsi qu’à la préfecture.

Des entrevues avec les candidats seront publiées tout au long de la soirée grâce à notre équipe de journalistes.

Rappelons que des courses à la mairie se déroulent à Ragueneau, Pointe-Lebel, Baie-Comeau et Baie-Trinité.

Élections municipales dans la Manicouagan : quelles sont les luttes à surveiller ?

