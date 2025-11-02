Élections à Baie-Comeau : Michel Desbiens se réjouit d’un « mandat fort »

C’est avec un grand sourire au visage que le maire réélu Michel Desbiens est arrivé au rassemblement de la soirée électorale à l’Hôtel de Ville de Baie-Comeau.

« Je suis très heureux, ça a été une campagne assez longue. Je tiens d’abord à féliciter les deux candidates, ça prend du courage pour se lancer en politique », lance-t-il d’abord aux médias.

« J’ai demandé un mandat fort à la population de Baie-Comeau et c’est ce que j’ai eu. Maintenant, il reste le reste de la soirée. J’ai hâte de voir avec qui je vais travailler », ajoute-t-il.

À 21 h 30, Michel Desbiens a 90% des votes, alors qu’il y a 30 boites de scrutin ouvertes.

Le reste du conseil

Aucun conseiller n’est encore déclaré élu à Baie-Comeau. Quelques quartiers affichent des luttes plus serrées, comme La Chasse et Saint-Nom-de-Marie.

Notons que Joannie Lajeunesse est la seule conseillère qui a été réélue sans opposition à Baie-Comeau. « Je vois ça comme une belle reconnaissance des citoyens de mon quartier, une belle confiance », déclare-t-elle.