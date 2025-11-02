Élections municipales : Guillaume Tremblay sera le nouveau préfet de la MRC de Manicouagan

Par Karianne Nepton-Philippe 10:28 PM - 2 novembre 2025
Photo Karianne Nepton-Philippe

À 22 h 20, Guillaume Tremblay possède 5 122 votes contre 941 pour son adversaire, Gilles Babin. Il devient le nouveau préfet de la MRC de Manicouagan.

« Je suis satisfait. J’ai fait une belle campagne, je suis allé à la rencontre des citoyens de la Manicouagan, dans toutes les municipalités. Je sentais que c’était positif », déclare-t-il d’entrée de jeu aux médias.

Ce dernier se dit impatient de travailler « avec les gens de la Manicouagan », que ce soit sur les enjeux qui touchent la démographie ou encore sur les dossiers prioritaires de la MRC.

« Je vais devoir m’asseoir et m’intégrer avec la direction générale et l’équipe de la MRC. Aussitôt que ce sera fait, on va travailler sur le budget, le schéma d’aménagement et le plan climat », enchaine-t-il.

