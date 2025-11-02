Élections : qui forme le conseil municipal à Baie-Comeau ?

Par Karianne Nepton-Philippe 11:25 PM - 2 novembre 2025
Temps de lecture :

Les conseillers et le maire de Baie-Comeau se sont fait un petit cri de ralliement en fin de soirée électorale. Photo Karianne Nepton-Philippe

Le conseil municipal de Baie-Comeau est maintenant formé. À part deux nouveaux visages, les électeurs de Baie-Comeau ont décidé de miser sur la continuité.

Tout d’abord, dans le quartier Trudel, où une lutte à quatre se jouait, c’est Serge Deschênes qui l’emporte avec 76,31%. « Je suis très heureux du dénouement, j’ai mené une campagne de terrain. […] J’ai pris beaucoup de notes sur les inspirations des gens, leurs besoins. J’ai hâte de commencer le travail », déclare celui qui fait un retour en politique municipale.

Ensuite, Bernard Lévesque fait son entrée au sein du conseil de Baie-Comeau. « Je trouve qu’on va former une belle équipe avec les gens qui sont élus. On va travailler ensemble pour gérer la Ville le mieux possible », mentionne celui qui termine avec 55,69% des votes.

Lysandre Saint-Pierre garde son siège dans le quartier Saint-Amélie. Elle obtient 79,11% des votes. Michel Beaulieu est réélu dans Saint-Nom-de-Marie avec une majorité de 53,04%.

Ensuite, Sylvain Girard est réélu dans Saint-Sacrement. Il obtient 61,74%. Du côté de Saint-Georges, Marc Rainville conserve son siège en terminant la soirée avec 60,33% des votes.

Finalement, dans le quartier N.-A.-Labrie, Carole Deschênes termine avec 62,99% des votes.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Lise Arsenault élue facilement à la mairie de Pointe-Lebel

Élections municipales : Guillaume Tremblay sera le nouveau préfet de la MRC de Manicouagan

Positives malgré tout

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Lise Arsenault élue facilement à la mairie de Pointe-Lebel

Consulter la nouvelle
Actualité

Élections municipales : Guillaume Tremblay sera le nouveau préfet de la MRC de Manicouagan

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer