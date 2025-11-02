Élections : qui forme le conseil municipal à Baie-Comeau ?

Le conseil municipal de Baie-Comeau est maintenant formé. À part deux nouveaux visages, les électeurs de Baie-Comeau ont décidé de miser sur la continuité.

Tout d’abord, dans le quartier Trudel, où une lutte à quatre se jouait, c’est Serge Deschênes qui l’emporte avec 76,31%. « Je suis très heureux du dénouement, j’ai mené une campagne de terrain. […] J’ai pris beaucoup de notes sur les inspirations des gens, leurs besoins. J’ai hâte de commencer le travail », déclare celui qui fait un retour en politique municipale.

Ensuite, Bernard Lévesque fait son entrée au sein du conseil de Baie-Comeau. « Je trouve qu’on va former une belle équipe avec les gens qui sont élus. On va travailler ensemble pour gérer la Ville le mieux possible », mentionne celui qui termine avec 55,69% des votes.

Lysandre Saint-Pierre garde son siège dans le quartier Saint-Amélie. Elle obtient 79,11% des votes. Michel Beaulieu est réélu dans Saint-Nom-de-Marie avec une majorité de 53,04%.

Ensuite, Sylvain Girard est réélu dans Saint-Sacrement. Il obtient 61,74%. Du côté de Saint-Georges, Marc Rainville conserve son siège en terminant la soirée avec 60,33% des votes.

Finalement, dans le quartier N.-A.-Labrie, Carole Deschênes termine avec 62,99% des votes.