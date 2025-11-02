Les Forces armées canadiennes s’entraînent à l’aéroport de Sept-Îles

Une vingtaine de membres de Forces canadiennes s’entraîneront à l’aéroport de Sept-Îles, durant les prochains jours.

Du 2 au 7 novembre 2025, des membres de la 2e Escadre de la Base des Forces canadiennes Bagotville seront déployés à proximité de l’aéroport de Sept-Îles.

Ils seront en action dans le cadre de l’exercice AGILE WARRIOR 25, mettant en œuvre pour la première fois au Canada le concept d’emploi de forces de combat adaptables (EFCA).

« Cet exercice vise à tester notre capacité à relocaliser des avions rapidement dans la région, en cas de situation d’urgence ou d’imprévu », explique la Capitaine Sophie Quemeneur aux Affaires publiques de la 2e Escadre Bagotville. « L’équipe militaire sera présente à l’aéroport de Sept-Îles pour préparer des installations pour la relocalisation temporaire d’avions, gérer la logistique et la sécurité sur place, et travailler en collaboration avec les partenaires locaux. »

L’entrainement visera d’assurer la continuité des opérations avec peu de ressources et d’infrastructures traditionnelles, tout en prenant des décisions dans des situations où il est difficile de communiquer — comme par exemple lors de tempêtes, de cyberattaques ou d’autres urgences.

Une présence accrue d’aéronefs est prévue durant la présence des Forces. Des militaires en uniforme seront aussi visibles dans la communauté.

« Certaines activités seront visibles depuis les abords de l’aéroport, telle qu’une présence potentielle d’un avion de chasse (CF-18 Hornet), mais les horaires précis peuvent varier selon les conditions opérationnelles », indique la Capitaine.

Ces activités s’inscrivent dans le cadre normal de l’exercice et ne présentent aucun risque pour la population, précisent les Forces armées.

L’aéroport de Sept-Îles offrirait un cadre idéal pour tester des opérations expéditionnaires.

« Sept-Îles a été choisie pour ses caractéristiques géographiques et logistiques qui permettent de simuler un environnement réaliste, éloigné des infrastructures militaires traditionnelles », mentionne la Capitaine Sophie Quemeneur.

Ce n’est pas le premier passage des Forces à Sept-Îles cette année. En mai, un important exercice militaire avait réuni des soldats de l’Armée canadienne et des Forces armées françaises.