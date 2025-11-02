Lise Arsenault élue facilement à la mairie de Pointe-Lebel

Par Johannie Gaudreault 10:36 PM - 2 novembre 2025
Lise Arsenault est élue mairesse de Pointe-Lebel. Photo Anne-Sophie Paquet-T

Les électeurs de Pointe-Lebel ont fait leur choix en cette soirée électorale. C’est Lise Arsenault qui est élue à la tête de la municipalité pour les quatre prochaines années.

L’ancienne conseillère municipale de 2009 à 2017 a obtenu 71 % des votes, soit 447 au total. Ses rivaux Clermond Coll et René Labrosse ont respectivement reçu 142 et 38 votes.

Conseillers municipaux

Cécile Roussel est élue dans le district 2 (Murray) grâce à 52 % des électeurs. Josée Rivard et David Dugas ont réussi à obtenir 34 et 9 votes.

Dans le district 3 (Gémus), Marie-Josée Maltais a reçu l’appui de 85 personnes, ce qui lui permettra de siéger au conseil municipal. Son adversaire Claude Dufour en a obtenu 37.

Dans le district 5 (Chouinard), les Lebelois accordent leur confiance à Joanie Tremblay avec 74 votes contre 30 pour Isabelle Gariépy.

Finalement, André Foster a réalisé une victoire éclatante contre Kathy Amélie Harvey dans le district 6. Il a réussi à obtenir 80 % des votes.

Municipales 2025 : Lise Arsenault veut revitaliser Pointe-Lebel 

