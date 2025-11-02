L’Ouvre-Boîte culturel fête ses 16 ans en musique et en couleur

Par Charlotte Vuillemin 8:00 AM - 2 novembre 2025
Temps de lecture :

Seize ans déjà que l’Ouvre-Boîte culturel fait vibrer Baie-Comeau au rythme de la création locale et des découvertes artistiques. Pour marquer cet anniversaire, l’organisme invite le public à souffler ses bougies en musique, le samedi 8 novembre, à L’Alternative. Au programme : deux groupes survoltés, des surprises, et une ambiance qui promet d’être électrisante.

La fête s’ouvrira avec The Two Birdz, un duo originaire des Escoumins, bien connu pour son énergie contagieuse et son univers folk-pop lumineux.

Puis, place à Francbâtards, formation explosive aux influences multiples, qui fera danser Baie-Comeau au son d’un métissage musical unique mêlant Afrobeat, ska, rap et reggae. Issu de membres venus du Québec, de La Réunion et de l’île Maurice, le groupe Francbâtards incarne à merveille le concept de Batarsité cher au poète réunionnais Danyèl Waro.

Et comme une fête n’en serait pas une sans quelques surprises, l’Ouvre-Boîte culturel garde encore quelques secrets dans son sac pour une soirée haute en couleur.

Fondé en 2009, l’Ouvre-Boîte culturel s’est imposé au fil des ans comme un véritable carrefour artistique. Géré par une équipe de bénévoles passionnés, l’organisme accueille chaque année des artistes d’ici et d’ailleurs, contribuant activement à la vitalité culturelle de la région. Musique, théâtre, humour, arts visuels, cinéma, danse ou littérature : toutes les disciplines y trouvent leur place, dans un esprit d’ouverture et de curiosité.

La soirée du 8 novembre sera donc bien plus qu’un simple spectacle : ce sera une ode à la créativité nord-côtière, un hommage à la communauté qui, depuis seize ans, soutient ce lieu unique.

 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les Forces armées canadiennes s’entraînent à l’aéroport de Sept-Îles

Manifestation à Sept-Îles pour dénoncer la loi 2

Sara Dufour en tournée sur la Côte-Nord

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Les Forces armées canadiennes s’entraînent à l’aéroport de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Manifestation à Sept-Îles pour dénoncer la loi 2

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer