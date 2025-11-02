Municipales 2025 : c’est jour de vote 

C’est jour de vote partout au Québec. Les Manicois sont invités dans les différents lieux de vote aujourd’hui de 10 h à 20 h.

La grève à Postes Canada a perturbé la distribution des documents que les électrices et les électeurs reçoivent habituellement. Toutefois, ce n’est pas nécessaire de les avoir en main pour voter.

Pour savoir où voter, les électeurs qui n’ont pas reçu d’information à leur porte doivent communiquer avec leur municipalité. Certaines municipalités diffusent cette information sur leur site Web.

Quatre heures pour voter

Le jour de l’élection, les employeurs doivent permettre aux membres de leur personnel qui ont le droit de vote de se rendre aux urnes. Sur demande, leur employeur doit leur accorder au moins quatre heures pour voter entre 10 h et 20 h, c’est-à-dire pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote.