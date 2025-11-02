Positives malgré tout

Malgré leur défaite à la mairie de Baie-Comeau, Katia Gauthier Miville et Mélanie Bernier Savard gardent le sourire. Elles se disent fières de leur campagne, qui leur a permis de se faire entendre et d’exprimer leur vision.

Mme Gauthier Miville promet d’ailleurs de poursuivre sa mission pour l’avenir de la municipalité. ” Je veux vraiment faire en sorte que la ville de Baie-Comeau se développe. Il y a déjà des investisseurs qui sont prêts, qui sont déjà avec moi parce qu’ils ont confiance en mes capacités . Je vais vraiment faire en sorte de bouger les choses. ”

La femme de 33 ans pense déjà au prochain scrutin dans quatre ans en laissant entendre qu’elle pourrait être encore sur les rangs.

Pour sa part, Mme Bernier Savard n’est pas surprise du résultat. ” On s’en doutait d’avance. C’est un bon maire, M. Desbiens “, laisse-t-elle tomber. Elle a aimé le côté amical de la campagne électorale. Au départ, reconnaît-elle, l’aspect compétition de la chose l’inquiétait, mais elle a rapidement été rassurée.

La dame de 42 ans reconnaît que les dernières semaines ont été exigeantes, d’autant plus qu’elle devait aussi composer avec son emploi.