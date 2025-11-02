Quad et motoneige : un nouveau sentier de 16 km contourne Pessamit

Le nouveau sentier de 16 kilomètres, aménagé pour contourner le territoire de Pessamit, est désormais accessible aux quadistes de la Côte-Nord. Ce lien, attendu depuis au moins trois ans, permet de rétablir la continuité du réseau Trans-Québec 50 et de renforcer le développement touristique régional.

Ce projet de 1,1 million de dollars, mené par la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) et le Club Manic Quad, a été inauguré officiellement le 2 novembre à Baie-Comeau. « On inaugure aujourd’hui parce que le sentier est prêt à être opéré », confirme le président de la FQCQ, Réjean Blouin.

Le coût total du projet a été financé par plusieurs partenaires. « Ce n’est pas juste la Fédération. La Fédération des Clubs Quads a fourni un montant. La Fédération des motoneigistes a fourni un montant. Les MRC ont fourni certains montants. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a fourni un montant. Le Développement économique a fourni un montant aussi », précise M. Blouin, soulignant une participation à tous les niveaux.

Les motoneigistes, qui circulent sur la TQ-3, utilisent également ce nouveau sentier comme c’était le cas l’hiver dernier. Il restait certains travaux à exécuter pour qu’ils soient adaptés aux quadistes.

Le nouveau tronçon, construit selon les normes du Règlement d’aménagement durable des forêts (RADF), a été conçu pour durer.

« Toutes nos nouvelles constructions de sentiers et tout ce qu’on fait sont dans l’optique de sentiers durables. On privilégie les secteurs publics, on augmente les capacités de drainage, puis on renforce notre fond. Les travaux qui ont été faits là, c’est des travaux qui sont faits pour durer », insiste le président de la FQCQ.

Michel Laurendeau, chargé de projet en environnement à la FQCQ, et Alain Mercier, agent de liaison à la FQCQ pour la Côte-Nord, se sont assurés que le nouveau sentier respecte toutes les normes d’aménagement durable. Photo Johannie Gaudreault

Une solution à la cohabitation avec Pessamit

Le contournement découle de discussions menées à la suite de plaintes de résidents du territoire de la communauté innue de Pessamit. Cette dernière avait d’ailleurs fermé l’accès au sentier en décembre 2022 avant de le rouvrir selon certaines conditions, dont l’embauche d’agents territoriaux et le respect d’une limite de vitesse.

« Ça a commencé avec des plaintes de personnes âgées qui avaient des chalets ou des infrastructures de villégiature. Quand ils prenaient une marche dans le sentier, ils passaient dans le même sentier que les gens de quad ou de motoneige et ils trouvaient que ça roulait trop vite. Il y avait une certaine crainte », relate le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, qui quittera ses fonctions le 12 novembre.

Le projet de contournement permet désormais aux utilisateurs de passer à l’extérieur du territoire de la communauté innue. « Maintenant, tout le monde va être satisfait, ils vont être capables de faire du quad et de la motoneige en passant à l’extérieur du territoire innu », ajoute M. Furlong.

Le nouveau sentier comporte 16 km. Photo FQCQ

Des retombées économiques importantes

La FQCQ estime que le quad engendre d’importantes retombées économiques par année pour la Côte-Nord. « Un quadiste qui se promène une journée par jour, on parle de 395 $ par jour. Et après une première expérience, les quadistes reviennent toujours », souligne Réjean Blouin.

Pour la Fédération, le quad n’est plus seulement un loisir : c’est un véritable moteur de développement. « Le quad aujourd’hui est aussi rentable sinon plus rentable que d’autres types de véhicules hors route », affirme le président.

Ce nouveau lien entre Baie-Comeau et Forestville était très attendu, selon la FQCQ et ses partenaires. « Il y avait une rupture à partir de la Haute-Côte-Nord, et je pense que ça nuisait carrément aux visions de développement de la région », soutient M. Blouin.

« C’est sûr que ça nous interpelle particulièrement parce qu’on déploie des ressources et de l’argent pour faire connaître notre territoire, pour être attractif comme porte d’entrée de la Côte-Nord. S’il y a une rupture presque sur notre territoire vers l’est, ça nous interpelle au grand point », enchaîne la préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil.

Elle rappelle que les amateurs de quad recherchent de plus en plus des circuits complets et interconnectés. « La dernière décennie, les gens veulent faire des randonnées, des boucles. Alors il faut que le territoire s’unisse. Et on a une carte de développement touristique qui me paraît très, très importante. »

La popularité du quad est en hausse, particulièrement auprès des familles. « On voit beaucoup plus de familles en quatre-roues. Les familles n’ont pas juste un quad, mais deux ou trois », remarque Jimmy Sirois, président du Club Manic Quad, rappelant que le Club offre tous les ans des formations pour les 16 ans et plus.

Carte du nouveau sentier. Photo FQCQ

Relier la région

Le projet s’inscrit dans un plan plus large de connectivité régionale. D’autres tronçons sont déjà en préparation, notamment entre Franquelin et Godbout, afin d’unir l’ensemble du réseau quad de la Côte-Nord.

« Le financement est déjà attaché et les travaux sont déjà en cours. On s’attend d’ici un an à avoir terminé une nouvelle section, et l’année d’après, la dernière section (entre Baie-Comeau et Franquelin) pour compléter le tronçon Trans-Québec 50 », divulgue Bruno Boucher, directeur des opérations terrain pour la FQCQ.