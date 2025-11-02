Chronique de Réjean Porlier – Trouver l’ennemi !

Le gouvernement du Québec en a vraisemblablement contre les groupes organisés qui ont le moyen de se défendre et je ne parle pas ici du crime organisé. Avec le temps, les syndicats se sont donné les moyens d’intervenir sur la place publique pour dénoncer non pas uniquement les attaques en règle pour diminuer le pouvoir d’achat des travailleurs, mais aussi celui des citoyens, ce que sont avant tout les travailleurs.

La Loi 3, visant à réduire la capacité des syndicats à faire des représentations pour dénoncer la dérive de gouvernements aux tendances autoritaires, est ni plus ni moins que le pendant au bâillon dont ces gouvernements ont pris goût. Cette Loi n’a pour ambition que de bâillonner les syndicats qui ont toujours eu pour mission de dénoncer le pillage de nos biens collectifs.

On l’a vu avec le dossier de la Loi 2 pour réformer le système de rémunération des médecins où il a suffi de 5 heures et du bâillon pour museler l’opposition. Mais vraisemblablement, le gouvernement n’est pas arrivé à museler les médecins et leurs organisations syndicales.

Est-ce qu’il y a parfois des dérives dans le mouvement syndical ? Bien sûr que oui, comme il y en a dans toutes les sphères de la société et de toute évidence, la politique ne fait pas exception. Cependant, les membres d’une organisation syndicale ont bien plus de pouvoirs pour ramener cette organisation à l’ordre que les citoyens en ont pour ramener un gouvernement lorsqu’il est déterminé à privatiser nos institutions publiques.

Prenez quelques minutes pour aller sur le site de l’OCDE, Organisation internationale de coopération et de développement économiques et faites sortir la courbe des pays où il fait bon vivre. Ensuite, faites sortir celle qui indique le taux de syndicalisation dans ces mêmes pays. Vous serez à même, à moins de fermer volontairement les yeux, de constater que les deux courbes sont très similaires.

En fait, il n’y a aucun hasard à cette corrélation ; là où les syndicats sont présents et bien organisés, il y a un meilleur partage de la richesse, résultat de politiques progressistes. Vouloir affaiblir les syndicats, c’est uniquement pour rompre l’équilibre et ça ne vise qu’à faire tomber les remparts pour ensuite concentrer la richesse. Qui est assez naïf pour penser que François Legault ou Éric Duhaime se sont levés un matin en se disant que les Québécois avaient pour priorité la mise au pas des syndicats parce que les pauvres travailleurs n’arrivaient plus à composer avec les cotisations syndicales ?

Si les travailleurs ont de la difficulté à joindre les deux bouts, il y a de fortes chances que leur première préoccupation soit le coût exorbitant pour se loger et se nourrir, ce qui à mon avis devrait être en tête de liste des préoccupations gouvernementales. Je n’ai pas cette impression et vous ?

Trouver un ennemi pour dévier l’attention, c’est drôlement pratique. Allons-nous encore une fois assister à la complaisance de nos députés régionaux, comme c’est le cas pour chacun des dossiers à saveur de dérive autoritaire ou finiront-ils par se positionner du côté de ceux et celles qu’ils représentent.

Lionel Carmant a su le faire pour le dossier de la santé, mais rares sont les politiciens capables de tenir tête à François Legault. Le ministre Carmant a su mettre devant tout, l’intérêt public. Nos députés devraient se dépêcher de réaliser que les syndicats sont des partenaires de premier plan qu’on a le choix de mettre à contribution ou de prendre en grippe. Ils devraient peut-être aussi réaliser que rien des grandes promesses de jours meilleurs ne s’est concrétisé.

Le point commun de chacun des grands dossiers qui devaient mieux positionner le Québec est la non-participation des acteurs du milieu dans l’élaboration des solutions.

Des feux d’artifice, des écrans de fumée et ce dogme pour la privatisation qui fait face à l’opposition des syndicats, d’où cet acharnement à les affaiblir.

Durant cette année qu’il reste avant la prochaine élection, il faudra bien trouver quelques sorcières à pendre au bucher…