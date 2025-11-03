Chute-aux-Outardes : lutte serrée pour le dernier siège de conseiller

Par Johannie Gaudreault 2:57 PM - 3 novembre 2025
Yvon Hovington a été élu comme conseiller à Chute-aux-Outardes. Photo Facebook

À Chute-aux-Outardes, seul un poste de conseiller était en élection, dimanche. Le dépouillement des votes a eu lieu le 3 novembre à 13 h. C’est Yvon Hovington qui est élu avec une mince majorité de 16 voix.

Celui qui réside depuis plus de 40 ans à Chute-aux-Outardes a obtenu 53 % des suffrages tandis que son rival Martin Desbiens a reçu l’appui de 46 % des électeurs.

Étant à la retraite, M. Hovington a décidé d’investir son temps libre pour faire évoluer son village. « Je me suis impliqué plusieurs années en tant que pompier volontaire, je suis présent à chaque assemblée municipale et je crois que mes qualités et mon expérience seraient un atout pour les citoyens », a-t-il mentionné quelques jours avant le scrutin.

Le taux de participation à cette élection s’élève à 21,73 %.

Rappelons que tous les autres sièges ont été comblés sans opposition. Le maire sortant Christian Malouin s’est donc vu allouer un second mandat. Il sera épaulé des conseillers Christine Côté, Keven Tremblay, Isabelle Desbiens, Billy Tremblay et Éric Desbiens.

