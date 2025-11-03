Élections municipales : le taux de participation bondit à Baie-Comeau

La Ville de Baie-Comeau confirme que le taux de participation a atteint 44,81%. Il s’agit d’une hausse par rapport à la dernière élection générale.
C’était en 2021 et le taux de participation était de 25,7 %, dont 10% lors du vote par anticipation.
Cette année, le taux de vote par anticipation a bondi à 18%.
En 2023, lors de l’élection partielle qui a élu Michel Desbiens à la mairie de Baie-Comeau, ce sont 28,64 % qui s’étaient déplacés au total pour voter.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord