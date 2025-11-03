Élections municipales : le taux de participation bondit à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 6:00 AM - 3 novembre 2025
Temps de lecture :

Le maire Michel Desbiens, entouré du nouveau conseil municipal de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

La Ville de Baie-Comeau confirme que le taux de participation a atteint 44,81%. Il s’agit d’une hausse par rapport à la dernière élection générale. 

C’était en 2021 et le taux de participation était de 25,7 %, dont 10% lors du vote par anticipation. 

Cette année, le taux de vote par anticipation a bondi à 18%. 

En 2023, lors de l’élection partielle qui a élu Michel Desbiens à la mairie de Baie-Comeau, ce sont 28,64 % qui s’étaient déplacés au total pour voter. 

