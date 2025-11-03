Steve Berthiaume est élu maire de Ragueneau

L’ancien directeur général de Ragueneau, Steve Berthiaume, est le nouveau maire de la municipalité.

Il a été élu avec 327 votes, soit 153 de plus que Jean-Charles Girard, qui arrive au 2e rang. Le taux de participation à Ragueneau est de 58,32%.

De ce nombre, M. Berthiaume obtient 52,15% des votes. ”Je suis très heureux du résultat”, écrit-il rapidement sur sa page Facebook. Ce dernier offrira une réaction lundi.

Jean-Charles Girard a obtenu 174 votes, tandis que Jean-Denis St-Gelais en a reçu 126.

Conseil municipal

Il y a de nouveaux visages au sein du conseil municipal de Ragueneau.

En fait, un seul district sera occupé par le conseiller sortant. Claude Lavoie retrouve son siège dans le district du Ruisseau-Vert.

Ensuite, pour les nouveaux venus, Jean-Luc Desbiens est élu dans le district de la Rivière-à-la-Truite et Frédéric Caron dans le district de la Rivière-aux-Vases.

Du côté du district du Ruisseau-à-l’Anguille, il s’agit de Pierre Gagné. Gildor Gagné l’emporte dans le district de la Rivière-Ragueneau.

Finalement, au moment d’écrire ces lignes, il y a égalité dans le district de la Rivière-aux-Rosiers. Stéphanie Cassista Thibault et Kevin Jean ont tous les deux 41 votes. Certes, un nouveau visage représentera ce secteur de la municipalité.