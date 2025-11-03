Un incendie se déclenche sur la route 138 à Forestville

Par Johannie Gaudreault 8:10 AM - 3 novembre 2025
Temps de lecture :

De la fumée est visible de la route 138. Photo Johannie Gaudreault

Les pompiers de l’Entente intermunicipale en incendie interviennent depuis tôt ce matin sur la route 138 ouest à Forestville. Un véhicule récréatif a pris feu à proximité d’une résidence et une personne a été blessée.

« Le blessé a été transféré au Centre des grands brûlés, mais il est dans un état stable. On ne craint pas pour sa vie », confirme la sergente Nancy Fournier de la Sûreté du Québec précisant que rien n’indique que l’incendie est d’origine criminelle.

Pour le moment, la situation est sous contrôle. Les policiers sont également présents pour prendre en charge la circulation des automobilistes.

La route 138 n’est pas bloquée en raison de cet événement.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Élections municipales : le taux de participation bondit à Baie-Comeau

Steve Berthiaume est élu maire de Ragueneau

Changement de maire à Baie-Trinité, Yves Tremblay est élu

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Élections municipales : le taux de participation bondit à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle
Actualité

Steve Berthiaume est élu maire de Ragueneau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer