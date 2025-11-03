Un incendie se déclenche sur la route 138 à Forestville

Les pompiers de l’Entente intermunicipale en incendie interviennent depuis tôt ce matin sur la route 138 ouest à Forestville. Un véhicule récréatif a pris feu à proximité d’une résidence et une personne a été blessée.

« Le blessé a été transféré au Centre des grands brûlés, mais il est dans un état stable. On ne craint pas pour sa vie », confirme la sergente Nancy Fournier de la Sûreté du Québec précisant que rien n’indique que l’incendie est d’origine criminelle.

Pour le moment, la situation est sous contrôle. Les policiers sont également présents pour prendre en charge la circulation des automobilistes.

La route 138 n’est pas bloquée en raison de cet événement.