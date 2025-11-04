Ian Lafrenière et les Chefs innus « en combat » contre le crime organisé 

Par Emy-Jane Déry 5:00 AM - 4 novembre 2025
Temps de lecture :

Le ministre de la Sécurité publique et responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, lors d'un passage dans la communauté de Pakua Shipi, en Basse-Côte-Nord. Il est en compagnie de membres du corps de police de Pakua Shipi. Photo tirée de Facebook

Les Innus et le gouvernement préparent un « grand rassemblement » commun pour envoyer « un message clair au crime organisé », a révélé au Journal le ministre de la Sécurité publique et responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière.

« Je suis vraiment en combat contre le crime organisé avec les Chefs innus », a dit Ian Lafrenière, en entrevue avec Le Nord-Côtier

Il a tenu des rencontres avec des aînés de la Nation innue.

« Les aînés reviennent toujours avec le même message et nous sommes sur la même longueur d’onde », a-t-il dit. « Depuis que je suis nommé, je le dis. Les stupéfiants, il faut sortir ça des communautés, le crime organisé aussi. » 

Dans les prochaines semaines, un événement conjoint est prévu avec les Innus. Il sera question de prévention, mais surtout d’envoyer un message clair et commun au crime organisé. 

« Ce ne sera pas allochtone d’un côté et autochtone de l’autre. Ça va être tout ensemble. C’est un message fort qu’on va envoyer et on va se donner des moyens aussi », a-t-il dévoilé. 

« Pour nous, le crime organisé, c’est assez », a-t-il réitéré, ajoutant vouloir assurer la protection des jeunes en sortant les stupéfiants des communautés. 

« À partir du moment qu’on a des gens avec des dépendances et l’exploitation sexuelle des mineures qui se fait, il y a des méfaits, il y a des vols qui se font. Il  y a des gens qui sont désorganisés. Ça a un impact sur les familles, sur les jeunes. Ce sont de très gros impacts dans une communauté qui est vulnérable », a-t-il illustré. 

Au cours des deux dernières années, la Sûreté du Québec et la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam ont été renforcées avec des ressources supplémentaires, souligne-t-il. Plusieurs opérations visant le crime organisé ont été menées sur la Côte-Nord et ailleurs au Québec. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Chute-aux-Outardes : lutte serrée pour le dernier siège de conseiller

Élizabeth Brisson honorée par Hockey Québec

Un incendie se déclenche sur la route 138 à Forestville

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Chute-aux-Outardes : lutte serrée pour le dernier siège de conseiller

Consulter la nouvelle

Élizabeth Brisson honorée par Hockey Québec

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer