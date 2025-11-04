Matane–Côte-Nord : plusieurs traversées seront redirigées

En raison de travaux pour remplacer deux vérins hydrauliques de la rampe d’embarquement de Godbout, le traversier Matane–Baie-Comeau–Godbout devra réacheminer plusieurs de ses traversées la semaine prochaine.

Entre le 11 et le 14 novembre, les traversées seront redirigées à Baie-Comeau. Le service reprendra selon l’horaire habituel le 15 novembre.