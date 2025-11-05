Budget Carney : aucune mesure pour les chômeurs, déplore Action-Chômage Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 5:12 PM - 5 novembre 2025
Temps de lecture :

Line Sirois, directrice d’Action-Chômage Côte-Nord. Photo archives

Action-Chômage Côte-Nord déplore que le budget fédéral présenté cette semaine par le gouvernement libéral de Mark Carney ne contienne « aucune mesure concrète et substantielle » pour améliorer l’accès au régime d’assurance-emploi.

Présenté par le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, le budget 2025 mise sur les investissements économiques et les infrastructures.

Selon l’organisme nord-côtier, appuyé par le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE), il ignore toutefois les besoins des travailleurs ainsi que ceux des régions dépendantes d’emplois saisonniers.

« La période d’insécurité économique que l’on vit actuellement devrait au contraire nous amener à nous doter d’un filet social fiable et solide. Notre système d’assurance-chômage comporte des lacunes importantes, il laisse tomber trop de personnes entre les craques et il doit urgemment être adapté aux réalités actuelles du marché du travail », affirme Line Sirois, directrice d’Action-Chômage Côte-Nord.

Cette dernière rappelle que les travailleurs de l’industrie saisonnière, très présents sur la Côte-Nord, demeurent parmi les plus touchés par les lacunes du système.

« Les travailleurs de l’industrie saisonnière, notamment, qui sont un maillon essentiel de l’économie nord-côtière, sont systématiquement oubliés par Ottawa. C’est pourtant grâce à eux que le Québec produit son poisson, ses fruits de mer, plante des forêts et accueille des millions de touristes chaque année ! Mais le système n’est pas adapté à leur réalité et les laisse sans revenus plusieurs mois par année. »

Face à cette situation, Action-Chômage Côte-Nord se joint au MASSE pour demander au gouvernement fédéral « d’avoir le courage de mettre en place les mesures nécessaires pour améliorer l’accessibilité du régime, d’en augmenter la couverture et de mettre fin aux discriminations perpétuées par le système — que ce soit envers les jeunes, les femmes, les travailleurs de l’industrie saisonnière, les personnes immigrantes, les travailleurs à temps partiel ou les travailleurs précaires. »

Les deux organisations espèrent que le gouvernement fédéral révisera sa position et tiendra compte des réalités des régions comme la Côte-Nord, où la précarité saisonnière fait partie intégrante du tissu économique.

