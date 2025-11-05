Budget fédéral : des investissements clés pour la Côte-Nord

La Côte-Nord se retrouve en bonne position au lendemain du dépôt du budget fédéral, surtout au niveau des infrastructures et des minéraux critiques, selon l’analyse d’un expert de la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

Éric Dufour est associé en conseil en management et vice-président régional chez Raymond Chabot Grant Thornton. Selon lui, il y a des investissements intéressants dont la Côte-Nord pourrait bénéficier dans ce nouveau budget.

« Le gouvernement a pris la peine de démêler les dépenses qui créent des déficits. […] Avec l’incertitude en ce moment, il a pris la décision de faire des investissements pour travailler à mettre à jour les infrastructures », explique-t-il d’entrée de jeu.

Selon son analyse, la Côte-Nord est « bien positionnée avec la stratégie au niveau des minéraux critiques ».

Le Fonds de diversification des corridors, qui prévoit 5 milliards de dollars sur 7 ans, est une mesure saluée par M. Dufour. « C’est intéressant à condition qu’on ajuste l’écosystème pour profiter des opportunités », poursuit-il.

« La raison pour laquelle c’est intéressant pour la Côte-Nord, c’est parce que vous avez un port en eau profonde, sur la ligne du fleuve Saint-Laurent. Et la Côte-Nord a tout intérêt à optimiser ses infrastructures », soutient-il.

Des mesures positives, d’autres à ajuster

Comme dans tout budget, des annonces sont positives, mais d’autres ont le potentiel de nuire à des enjeux des régions, comme la Côte-Nord.

Éric Dufour voit d’abord d’un bon œil des investissements en termes de création de logements ou de support envers l’industrie du bois d’œuvre.

Il se désole toutefois de la diminution du nombre d’immigrants temporaires de 673 000 à 385 000.

« On se doit d’avoir accès aux travailleurs immigrants temporaires pour maintenir les activités et faire de la croissance », déclare-t-il.

« Le gouvernement a dit qu’il analyserait le tout par rapport aux besoins des régions spécifiques. […] Il faut travailler ça, parce qu’avec l’annonce qu’il fait là, ça ne fonctionnera pas. »