25 000 $, « ça se prend très bien » – Jean-Pierre Simard de Baie-Comeau

Par Charlotte Paquet 2:23 PM - 5 novembre 2025
Temps de lecture :

Gagnant d'un lot de 25 000 $, le Baie-Comois Jean-Pierre Simard est entouré ici des coanimateurs de La Poule aux oeufs d'or, Julie Houle et Sébastien Benoît. Photo Loto-Québec

Plusieurs citoyens de la Manicouagan ont eu la surprise d’apercevoir Jean-Pierre Simard à titre de participant à l’émission La Poule aux oeufs d’or, le dimanche 2 novembre, sur les ondes de TVA.

Le Baie-Comois a remporté un lot de 25 000 $. Il a confié à la coanimatrice Julie Houle en être très heureux. « Ça se prend très bien », a d’ailleurs déclaré au journal Le Manic celui qui compte sur son gain pour réaliser un voyage avec sa conjointe, entre autres choses.

Cette dernière était en studio pour l’enregistrement en compagnie de sa soeur et de son beau-frère. On a aperçu le trio à plusieurs reprises alors que les montants d’argent engrangés par le participant s’accumulaient.

M. Simard a aussi profité de son passage à la populaire émission pour glisser dans la conversation avec Julie Houle l’existence du groupe de musique dont il est membre, Les Présidents.

