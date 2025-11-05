Francine Chicoine au Salon du livre de Rimouski

Par Charlotte Paquet 10:45 AM - 5 novembre 2025
Temps de lecture :

L'autrice Francine Chicoine participera à la soixantième édition du Salon du livre de Rimouski, du 6 au 9 novembre. Elle y présentera Même si on oublie tout le reste, sa dernière oeuvre. Photo courtoisie

L’autrice baie-Comoise Francine Chicoine participera à la soixantième édition du Salon du livre de Rimouski, qui se tiendra du 6 au 9 novembre au Centre des congrès. Elle y présentera sa dernière oeuvre, Même si on oublie tout le reste, un carnet d’écrivain lancé en mars 2025.

Mme Chicoine se joindra à quelque 300 auteurs et autrices sur place. Elle participera à des séances de dédicaces au stand du Regroupement des éditeurs franco-canadiens le vendredi en avant-midi et en après-midi et le samedi en après-midi.

De plus, elle sera sur scène lors d’une soirée de poésie qui réunira plusieurs écrivains, samedi, aux Bains Publics – Cabaret culturel, coop de solidarité, rue Saint-Germain Est. Chacun lira un extrait de son livre.

Un espoir

Même si on oublie tout le reste, son neuvième ouvrage, est publié aux Éditions David. « C’est un livre qui se veut un espoir, qui n’est pas assourdissant », raconte Mme Chicoine au bout du fil. Elle y couche sur papier ce qui la préoccupe à travers les différentes facettes de sa vie.

Au fil des ans, l’autrice dit avoir colligé moult notes sur des sujets variés. « Il y a dans la vie des choses qui nous marquent. » Ses proches, en particulier sa mère, ont une belle place dans ses écrits. Des écrits qui, réunis dans son bouquin, font voyager les lecteurs « de la banalité du quotidien aux beautés de la nature, des petits bonheurs aux souffrances de l’humanité, de la parole à l’écoute et au silence réparateur », peut-on lire sur la quatrième de couverture.

Francine Chicoine jette un regard sur ce qui l’entoure à travers une période qui s’est étendue sur 20 ans. « Avant, je n’avais pas le temps de mettre sur papier toutes les notes prises. Je n’avais pas le temps pour mes affaires personnelles. »

La Baie-Comoise a dirigé pendant 13 ans la collection Haïku, aux Éditions David. On lui doit aussi la fondation du Camp littéraire de Baie-Comeau, des Éditions Tire-Veille et de l’École nationale de haïku.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La voix poétique d’un Nord-Côtier

De plus en plus de place pour la relève en humour sur la Côte-Nord

Les frères Gendron exposent ensemble à Baie-Comeau

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

La voix poétique d’un Nord-Côtier

Consulter la nouvelle

De plus en plus de place pour la relève en humour sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 5 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer