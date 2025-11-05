Perquisition en cours à Sept-Îles aux Jardins de Chambord
Photo Alexandre Caputo
L’équipe mixte de la Sûreté du Québec et de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam mène une perquisition dans les Jardins de Chambord à Sept-Îles.
L’opération lancée mardi soir était toujours en cours mercredi matin.
La Sûreté du Québec refuse de donner davantage d’informations pour le moment.
Plus de détails suivront…
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord