Perquisition en cours à Sept-Îles aux Jardins de Chambord

L’équipe mixte de la Sûreté du Québec et de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam mène une perquisition dans les Jardins de Chambord à Sept-Îles.

L’opération lancée mardi soir était toujours en cours mercredi matin.

La Sûreté du Québec refuse de donner davantage d’informations pour le moment.

Plus de détails suivront…