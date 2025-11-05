Projet de loi 7: Québec abolit ou fusionne une dizaine d’organismes gouvernementaux

Québec se prépare à abolir ou fusionner une dizaine d’organismes gouvernementaux.

La présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, a présenté mercredi le projet de loi 7, «Loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l’efficacité de l’État et à renforcer l’imputabilité des hauts fonctionnaires».

Avec ce projet de loi, Mme Duranceau espère réaliser à terme des économies de 35 millions $ en coupant notamment 220 équivalents à temps complet (ETC), dont une centaine dans le réseau de la santé.

Elle propose par exemple la fusion de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Trois laboratoires seraient transférés à Santé Québec (maladies infectieuses, toxicologie et dépistage). Héma-Québec prendrait en charge les activités de don et de transplantation d’organes aujourd’hui réalisées par Transplant Québec.