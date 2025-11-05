Une friperie voit le jour à l’école secondaire Serge-Bouchard

Les élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard peuvent désormais magasiner à petit prix sans quitter leur établissement. La nouvelle Friperie 1ère classe, inaugurée le 4 novembre, offre une grande variété d’articles abordables et vise à répondre à un réel besoin chez la clientèle étudiante.

L’espace a été aménagé à proximité de la cafétéria où ils peuvent se procurer vêtements, accessoires et articles divers à prix réduit.

L’initiative revient à Annie Beaulieu, directrice d’école à la retraite, qui a eu l’idée du projet alors qu’elle assumait l’intérim à la direction adjointe de l’école il y a deux ans.

« Les démarches ont donc débuté par quelques rencontres à la fin de la dernière année scolaire pour finalement s’intensifier en août dernier et mener, le 4 novembre, à l’inauguration officielle d’un local très bien garni qui devrait plaire aux élèves », indique Patricia Lavoie, régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire, dans un communiqué.

Le projet a pu se concrétiser grâce à la mobilisation d’un comité formé des éducatrices spécialisées Sandra Tremblay et Marie-Ève Croteau, de l’enseignante Stéphanie Clément, de la surveillante d’élèves Nadine Gagnon et de Mme Beaulieu.

La friperie a été officiellement inaugurée le 4 novembre. Photo CSS de l’Estuaire

Des articles variés à petits prix

La friperie offre une grande sélection de vêtements aux styles variés, mais aussi des articles scolaires, sacs à main, chaussures, bijoux, accessoires d’hiver et produits d’hygiène corporelle. Tous les articles sont vendus à des prix variant entre 1 $ et 10 $.

Selon les responsables, la générosité de la population a permis de garnir abondamment les étalages et d’assurer un bon roulement des produits. Un partenariat a également été conclu avec le Dépannage de l’Anse pour favoriser l’échange de vêtements.

Lors de l’inauguration officielle, Mme Beaulieu a invité les élèves à faire don de vêtements en les déposant au bureau de la surveillante d’élèves. Elle a également annoncé que des journées d’échange de vêtements seront organisées à différents moments de l’année, permettant aux jeunes d’échanger un vêtement gratuitement.

Les membres de la communauté sont aussi invités à contribuer en déposant des dons de vêtements ou d’accessoires au secrétariat de l’école.

Des profits réinvestis pour les élèves

La friperie a un objectif avant tout social et éducatif. « Puisque l’objectif de la friperie n’est pas de réaliser des profits, mais bien d’offrir aux élèves un service accessible et abordable, les responsables du projet prévoient notamment utiliser les recettes de la vente des vêtements usagés pour acheter des articles qui sont plus délicats à offrir en seconde main, comme des sous-vêtements », précise Mme Lavoie.

Les organisateurs envisagent également d’attribuer une bourse d’implication lors de la soirée « Fiertas » en fin d’année scolaire.

Une mobilisation collective

Lors de l’inauguration, Annie Beaulieu a tenu à remercier la direction de l’école pour son ouverture au projet, le personnel et les élèves pour leur mobilisation, ainsi que les membres de la communauté et le Dépannage de l’Anse pour leur collaboration.

Elle a également souligné la participation des élèves à la décoration du local et à la mise en place des étalages. Certains seront d’ailleurs impliqués dans l’opération quotidienne de la friperie.

Ouverte les mardis et jeudis midi, la Friperie 1ère classe semble déjà connaître un bon départ. Selon les observations du premier jour d’ouverture, l’achalandage et les ventes témoignent d’un réel besoin chez les élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard.