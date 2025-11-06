Grâce à sa fondation : le cégep de Baie-Comeau acquiert de nouveaux équipements sportifs

Le cégep de Baie-Comeau a dévoilé, jeudi matin, de nouveaux équipements sportifs d’une valeur de 58 000 $ achetés grâce aux retombées de l’édition 2024 du 5 à huitres, une activité de financement de sa fondation. Tapis roulants, cage de crossfit, presse à cuisse et poids libres font partie des récentes acquisitions dans la salle d’entraînement du stade Médard-Soucy.

On se souviendra que le dernier 5 à huitres, le 10e de son existence, avait permis d’engranger un résultat sans précédent de 128 000 $ sous la présidence d’honneur de l’homme d’affaires Simon Brisson, président des Éditions Nordiques. Il avait initié le Club des 20, dans lequel 20 entreprises ou individus avaient accepté de contribuer, ce qui avait permis d’amasser le montant record.

Comme l’a précisé Manon Couturier, directrice générale du cégep, la bonification des installations sportives permet d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble de sa clientèle, dont ses étudiants-athlètes et ses étudiants des programmes Soins préhospitaliers d’urgence et Techniques policières, pour qui l’entraînement physique est primordial. Le personnel peut également en profiter.

Président de l’Association générale des étudiants et des étudiantes du cégep de Baie-Comeau, Jacob Martel a d’ailleurs insisté sur l’importance de l’accès gratuit à la salle d’entraînement pour favoriser la santé financière, physique et mentale de ses membres.

Piste d’athlétisme

Le cégep a réservé 70 000 $ provenant de l’activité de financement de la fondation pour financer une partie de la facture du projet souhaité de réfection de sa piste d’athlétisme.

Ce dossier majeur, dont l’échéancier est incertain en raison du contexte budgétaire actuel, a déjà reçu une aide financière de 1 318 049 $ du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air.

Le programme d’aide prévoit que l’établissement conserve dans son budget entre 500 000 et 600 000 $ du montant obtenu. Or, avec l’autorisation de Québec, le cégep réserve ce montant pour faire éventuellement face à une nouvelle vague de compressions, lui qui vient d’encaisser une coupe budgétaire d’un peu plus d’un million de dollars.

« Dans le contexte d’incertitude, moi, je ne suis pas à l’aise d’investir 5, 600 000 $ en ne sachant pas si demain matin, je n’aurai pas des coupures de postes à faire », a reconnu Manon Couturier. « Si je suis devant le choix déchirant entre je fais une piste de course ou je mets fin à certains emplois, probablement que la piste de course ne se fera pas si la prochaine vague de coupures est trop grosse. C’est comme un peu notre coussin qu’on se réserve. »