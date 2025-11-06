Une saison record pour le musée de l’Église Sainte-Amélie à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 11:38 AM - 6 novembre 2025
Temps de lecture :

Les touristes ont été nombreux à visiter le musée de l’Église Sainte-Amélie cette saison. Photo François Trahan

La saison touristique 2025 aura été exceptionnelle pour le musée de l’Église Sainte-Amélie, à Baie-Comeau. L’affluence a bondi de 26 % par rapport à l’an dernier, passant de 3 707 à 4 658 visiteurs.

Ce résultat confirme la popularité croissante de ce joyau du patrimoine baie-comois, désormais parmi les sites culturels les plus fréquentés de la Côte-Nord, selon ses gestionnaires.

Les visites individuelles ont progressé de 15 %, tandis que les groupes organisés ont connu une hausse marquée de 35 %. Ce succès est attribué en partie à la croissance du tourisme de croisière et à la popularité grandissante des circuits patrimoniaux locaux.

Selon Croisière Baie-Comeau, le musée a été l’attraction la plus prisée des passagers en 2025. Le nombre de croisiéristes ayant visité le site est passé de 2 267 à 3 002, une hausse de 32 %. Les visites libres ont bondi de 44 %, et celles de groupes ont progressé de 27 %. Les croisiéristes représentent désormais près des deux tiers de la clientèle totale du musée.

En collaboration avec Tourisme Baie-Comeau, les tours patrimoniaux en autocar ont aussi connu un essor remarquable, avec une croissance de 127 %. Le nombre de participants est passé de 269 en 2024 à 610 en 2025.

« Cette croissance illustre l’intérêt croissant pour la découverte du patrimoine religieux et historique de Baie-Comeau et de son centre-ville », indique le directeur général de la Corporation Église Sainte-Amélie, Claude Montigny.

Un musée en pleine santé

Grâce à une nouvelle grille tarifaire, les revenus de l’organisation ont augmenté sans freiner la fréquentation. Aux yeux de M. Montigny, le musée démontre qu’il est possible de conjuguer viabilité économique et mission patrimoniale, tout en demeurant un symbole vivant de la communauté.

« Cette saison record témoigne de l’attachement des visiteurs à notre patrimoine et du travail remarquable de nos guides, bénévoles et partenaires », affirme Johanne Munger, présidente du conseil d’administration de la Corporation Église Sainte-Amélie – Musée.

Cette dernière adresse ses plus chaleureux remerciements à toute l’équipe, ainsi qu’à Mary Ellen Beaulieu (vice-présidente du conseil d’administration et bénévole de longue date), dont « le dévouement, l’accueil attentionné et la façon vivante de raconter l’histoire de Baie-Comeau et du Musée de l’église Sainte-Amélie font toute la différence ».

Une célébration pour clore la saison

Pour conclure la saison 2025, la seule messe annuelle permise à l’intérieur du musée aura lieu le samedi 6 décembre à 19 h.

Bien que le lieu ne puisse plus accueillir d’autres cérémonies religieuses, le conseil d’administration souhaite maintenir ce moment de recueillement afin d’honorer les personnes impliquées dans la sauvegarde du patrimoine et offrir à la communauté un espace de rassemblement.

Classée bâtiment patrimonial d’intérêt exceptionnel, l’Église Sainte-Amélie demeure un incontournable pour les visiteurs désireux de découvrir l’histoire et la richesse culturelle de Baie-Comeau.

