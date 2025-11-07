60 000 comprimés de métamphétamine saisis sur la rue Marsolet à Sept-Îles

Les autorités policières ont mené une perquisition d’envergure, jeudi, sur la rue Marsolet, après le démantèlement d’une cellule de vente de stupéfiant dans les derniers jours, à Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam.

Les opérations de l’Équipe mixte de Sept-Îles se poursuivent. Près de 60 000 comprimés de méthamphétamine ont été retirés du marché illicite, dans le cadre d’une perquisition sur la rue Marsolet.

« Ceci fait suite au démantèlement d’une cellule de vente de stupéfiant le 5 novembre », a précisé la Sûreté du Québec.

Des arrestations sont à prévoir dans cette nouvelle phase, ont fait savoir les autorités, vendredi.

Toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.