Des jouets écolos faits à la main par des élèves de la Manicouagan

Par Johannie Gaudreault 9:38 AM - 7 novembre 2025
Les jeunes du primaire de la Manicouagan ont confectionné plus de 200 jouets à partir de matériaux récupérés. Photo CSS de l’Estuaire

Des voitures en carton, des poupées en bouchons et des fusées en rouleaux de papier : l’imagination des élèves du primaire de la Manicouagan n’a visiblement pas de limites.

Plus de 200 jouets fabriqués à partir de matériaux récupérés seront présentés à La Vitrine du Centre Manicouagan, du 14 novembre au 7 décembre, dans le cadre de l’exposition L’atelier de jouets écolos du Père Noël.

Le public est invité à venir admirer ces créations originales… et à voter pour son coup de cœur.

Le projet, initié par Karine Bélisle, animatrice de développement personnel et d’engagement communautaire au Centre de services scolaire de l’Estuaire, a mobilisé des élèves de première à sixième année, de Ragueneau à Baie-Trinité.

L’activité vise à sensibiliser les jeunes à la surconsommation et à la protection de l’environnement, tout en mettant de l’avant leur créativité.

« Les élèves ont pris le projet très au sérieux. Ils ont planifié les étapes de leur création et ont rapporté beaucoup de matériel de la maison », souligne Karine Bélisle.

Pour l’animatrice, ce type d’initiative permet non seulement de réutiliser intelligemment des objets du quotidien, mais aussi de développer plusieurs compétences chez les jeunes : persévérance, coopération, entraide, communication et planification. Et ça touche même à des matières comme le français et les mathématiques.

La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) s’est jointe au projet en fournissant du matériel récupéré et en offrant des prix aux équipes gagnantes, aux côtés du Centre Manicouagan, qui prête gracieusement le local d’exposition.

Le public pourra visiter L’atelier de jouets écolos du Père Noël du lundi au mercredi et le samedi de 9 h à 17 h, ainsi que les jeudis et vendredis jusqu’à 20 h. Le local sera fermé le dimanche.

Chaque visiteur pourra voter pour son jouet préféré, et l’équipe ayant récolté le plus de votes repartira avec un prix.

Karine Bélisle tient à remercier les enseignants participants, de même que Jean-Pierre Denis, ex-travailleur humanitaire et idéateur du concours original. Ce dernier a accepté que le projet, abandonné à l’international il y a quelques années, revive aujourd’hui sur la Côte-Nord.

L’imagination des enfants est au rendez-vous. Photo CSS de l’Estuaire

Un des objectifs du projet est de sensibiliser les jeunes à la surconsommation. Photo CSS de l’Estuaire

L’exposition L’atelier de jouets écolos du Père Noël sera présentée au Centre Manicouagan du 14 novembre au 7 décembre. Photo CSS de l’Estuaire

