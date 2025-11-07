Deux entreprises nord-côtières récompensées par Aventure Écotourisme Québec

Attitude Nordique et Mer et Monde Écotours ont été récompensées par Aventure Écotourisme Québec.

Respectivement, les entreprises sont lauréates des Prix « bonnes pratiques durables et responsables » et « bonnes pratiques de gestion des ressources humaines ».

Attitude Nordique a partagé la nouvelle sur sa page Facebook.

« Depuis nos débuts en 2018, on essaie de faire les choses autrement. Compostage, énergies vertes, construction avec matières recyclées, partenariats locaux, inclusion, éducation à la nature… bref, on fait de notre mieux », peut-on lire sur la publication.

Notons que Noryak Aventures et le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes ont aussi été nommés pour leurs bonnes pratiques durables et responsables.