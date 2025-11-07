Deux entreprises nord-côtières récompensées par Aventure Écotourisme Québec

Par Karianne Nepton-Philippe 10:45 AM - 7 novembre 2025
Temps de lecture :

Attitude Nordique est lauréate d'un prix remis par par Aventure Écotourisme Québec. Photo Attitude Nordique

Attitude Nordique et Mer et Monde Écotours ont été récompensées par Aventure Écotourisme Québec.

Respectivement, les entreprises sont lauréates des Prix « bonnes pratiques durables et responsables » et « bonnes pratiques de gestion des ressources humaines ». 

Attitude Nordique a partagé la nouvelle sur sa page Facebook.

« Depuis nos débuts en 2018, on essaie de faire les choses autrement. Compostage, énergies vertes, construction avec matières recyclées, partenariats locaux, inclusion, éducation à la nature… bref, on fait de notre mieux », peut-on lire sur la publication. 

Notons que Noryak Aventures et le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes ont aussi été nommés pour leurs bonnes pratiques durables et responsables.

Politique d'opinion et commentaire

