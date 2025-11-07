Deux patineuses de Baie-Comeau médaillées

Deux patineuses de Baie-Comeau, Clara Tardif et Marifée Girard Lachance, ont décroché la médaille d’or lors de la Compétition Invitation Girard-Martin 2025 à Alma.
La compétition s’est tenue les 1er et 2 novembre et les membres de Patinage Baie-Comeau étaient présents.
Clara Tardif a reçu la médaille d’or dans la catégorie Sans limite.
La médaille d’or a aussi été remise à Marifée Girard Lachance dans les catégories Or et Star 9.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord