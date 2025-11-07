Deux patineuses de Baie-Comeau médaillées

Par Karianne Nepton-Philippe 2:38 PM - 7 novembre 2025
Temps de lecture :

Clara Tardif et Marifée Girard Lachance décrochent une médailles d'or. Photos courtoisie

Deux patineuses de Baie-Comeau, Clara Tardif et Marifée Girard Lachance, ont décroché la médaille d’or lors de la Compétition Invitation Girard-Martin 2025 à Alma.

La compétition s’est tenue les 1er et 2 novembre et les membres de Patinage Baie-Comeau étaient présents. 

Clara Tardif a reçu la médaille d’or dans la catégorie Sans limite. 

La médaille d’or a aussi été remise à Marifée Girard Lachance dans les catégories Or et Star 9. 

