Deux patineuses de Baie-Comeau médaillées

Deux patineuses de Baie-Comeau, Clara Tardif et Marifée Girard Lachance, ont décroché la médaille d’or lors de la Compétition Invitation Girard-Martin 2025 à Alma.

La compétition s’est tenue les 1er et 2 novembre et les membres de Patinage Baie-Comeau étaient présents.

Clara Tardif a reçu la médaille d’or dans la catégorie Sans limite.

La médaille d’or a aussi été remise à Marifée Girard Lachance dans les catégories Or et Star 9.

Finalement, Gabrielle Lemieux a reçu un ruban bronze dans la catégorie Star 3.