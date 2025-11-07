Les Pionniers CFL de Baie-Comeau remportent devant leurs partisans

C’est devant une salle presque comble que les joueurs des Pionniers CFL de Baie-Comeau ont remporté la partie contre les Gaulois de Port-Cartier au Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau.

Les hommes de Yan Côté ont rapidement montré de quoi ils étaient capables. Ils ont pris les devants 1-0 en première période grâce à un but de Olivier St-Louis.

La motivation se faisait toujours sentir en deuxième période alors que William Gagnon n’a pas manqué son coup en déjouant le gardien des Gaulois moins de quatre minutes après le retour sur la glace.

Olivier St-Louis a poursuivi sur sa lancée en marquant pour une deuxième fois dans ce match juste avant la fin de deuxième période de jeu.

Malgré une avance de 3-0 de la part des Baie-Comois, les adversaires ont continué leurs efforts ce qui a porté fruit puisque la rondelle a touché le filet en troisième période. C’est l’œuvre de Christian Landry.

Les Pionniers ont augmenté l’écart entre les deux équipes avec un quatrième but compté par Maxime Thibeault durant la dernière période sur la glace. Au dernier coup de sifflet, le tableau de pointage affichait 4-1 pour Baie-Comeau qui s’est réjouie de sa victoire.

Samedi, l’équipe baie-comoise affrontera Havre-St-Pierre et le 14 novembre, elle sera en action à Port-Cartier.