Les premiers flocons attendus pour Sept-Îles et Baie-Comeau

Par Sylvain Turcotte 2:30 PM - 7 novembre 2025
Temps de lecture :

Sept-Îles et Baie-Comeau auront droit à leurs premiers flocons, mais pas dans une quantité pour faire un bonhomme de neige. Photo Pixabay

De la neigera tombera sur la région cette fin de semaine, mais vous n’aurez pas besoin de sortir la souffleuse ou de faire appel à un déneigeur.

Les premiers flocons de la saison viendront en deux temps, fait savoir Julien Pellerin, météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada.

Pour Baie-Comeau, de la neige est attendue tard dans la nuit de vendredi à samedi. ” On parle pas de grosse quantité, quatre à cinq centimètres, avec une température près de zéro. Il y a aura un petit tapis de neige “, indique le spécialiste. 

Pour Sept-Îles, les flocons commenceront à tomber en matinée. De trois à quatre centimètres sont attendus.

Un autre système amènera des précipitations dès la nuit de dimanche à lundi. 

Pour Baie-Comeau, la neige du matin du 10 novembre se changera en pluie, qui se poursuivra jusqu’à mardi. Le même scénario est prévu pour la région de Sept-Îles. 

Les changements climatiques!

L’effet des changements climatiques se fait sentir à bien des égards. Les premiers flocons sont en retard, mais pour les premiers cinq centimètres, c’est en avance, alors que ça va généralement au 16 novembre, indique le météorologue. ” Pour les premiers dix centimètres, c’est le 29 novembre “.

” C’est de plus en plus représentatif avec les changements climatiques. Les premiers gels sont repoussés, la première neige est repoussé “, mentionne Julien Pellerin. 

 

