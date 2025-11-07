Les premiers flocons attendus pour Sept-Îles et Baie-Comeau

De la neigera tombera sur la région cette fin de semaine, mais vous n’aurez pas besoin de sortir la souffleuse ou de faire appel à un déneigeur.

Les premiers flocons de la saison viendront en deux temps, fait savoir Julien Pellerin, météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada.

Pour Baie-Comeau, de la neige est attendue tard dans la nuit de vendredi à samedi. ” On parle pas de grosse quantité, quatre à cinq centimètres, avec une température près de zéro. Il y a aura un petit tapis de neige “, indique le spécialiste.

Pour Sept-Îles, les flocons commenceront à tomber en matinée. De trois à quatre centimètres sont attendus.

Un autre système amènera des précipitations dès la nuit de dimanche à lundi.

Pour Baie-Comeau, la neige du matin du 10 novembre se changera en pluie, qui se poursuivra jusqu’à mardi. Le même scénario est prévu pour la région de Sept-Îles.

Les changements climatiques!

L’effet des changements climatiques se fait sentir à bien des égards. Les premiers flocons sont en retard, mais pour les premiers cinq centimètres, c’est en avance, alors que ça va généralement au 16 novembre, indique le météorologue. ” Pour les premiers dix centimètres, c’est le 29 novembre “.

” C’est de plus en plus représentatif avec les changements climatiques. Les premiers gels sont repoussés, la première neige est repoussé “, mentionne Julien Pellerin.