Baie-Comeau : une soirée entièrement féminine, signée Tactik

Tactik, Cabinet de services financiers, organise une soirée entièrement dédiée aux femmes le 13 novembre à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau. Sous forme de 5 à 7, la soirée se tiendra sous le thème ” L’investissement au féminin “.

Au programme, deux conférences inspirantes seront offertes aux participantes. Rachel Lemay de Fidelity Canada permettra aux femmes de découvrir comment prendre confiance et faire croître leur patrimoine.

De son côté, Catherine Blier, propriétaire de la Distillerie Vent du Nord, présentera découverte sensorielle des aromates nord-côtiers utilisés dans la création de gins pour une expérience gustative locale et unique.

L’intégralité des profits de l’événement sera remise à la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan – Centre mère-enfant, pour soutenir une cause qui tient à cœur aux organisatrices. Il s’agit du premier événement de ce genre organisé par Tactik.