Cinq minutes coûtent cher au Drakkar

Après avoir été humilié 6-0 par les Saguenéens de Chicoutimi sur sa patinoire plus tôt cette semaine, le Drakkar recevait les Olympiques de Gatineau samedi après-midi, avant de prendre la route vers le Saguenay. Ce ne fut certainement pas le genre de retour auquel on s’attendait, puisque les Olympiques l’ont emporté 7-3.

Une scène inquiétante

Dès les premiers instants de la rencontre, Peter Legostaev amenait déjà son équipe aux commandes. Après un peu plus de six minutes jouées, son coéquipier Justin Blais est poussé dans le dos par Declan Wotton et subi un lourd contact sur la bande derrière son filet. Allongé sur la surface glacée durant plusieurs minutes, Blais doit finalement quitter l’enceinte du Centre Sportif Alcoa sur une civière. Après une révision effectuée par les officiels, Wotton est expulsé de la rencontre, provoquant du même coup un avantage numérique de cinq minutes aux Olympiques.

Catastrophe

Lorsque l’on doit subir une pénalité majeure, on envisage toujours rapidement le pire des scénarios : voir l’équipe adverse marquer à plusieurs reprises. Néanmoins, le Drakkar ne se doutait certainement que les Olympiques allaient en profiter pas moins de quatre fois. Dans ces cinq minutes seulement, Legostaev ajoute un but et une aide, Justin Boisselle marque deux fois en plus de réussir une aide, puis Jan Golicic est complice trois fois.

Outre le résultat évidemment très négatif, les joueurs du Drakkar semblaient complètement dépassés par les événements. Jusqu’à la moitié de la rencontre, les Olympiques avaient l’air complètement seuls sur la glace; des impressions qui vont bien au-delà du pointage dramatique. Les visiteurs ont marqué à deux autres reprises en deuxième période, portant leur avance à 7-0; c’est d’ailleurs à ce moment que Justin Giguère a cédé sa place à Lucas Beckman. Après exactement 28 minutes de jeu, Gatineau comptait 28 tirs cadrés, contre seulement 4 pour le Drakkar.

Retour

Moins de deux minutes après ce changement de gardien, Baie-Comeau retire le zéro de son tableau par l’entremise d’Alexis Michaud, utilisant sa vitesse pour se démarquer du défenseur et marquant d’un bon lancer. Filip Vlk en ajoute un second quelques instants plus tard, profitant de la confusion occasionnée suite à une attaque en surnombre.

Mattias Gilbert a ensuite enfilé un troisième but sans réplique, cette fois marqué en avantage numérique. Après une bonne fin de deuxième et un but rapide en début de troisième, le Drakkar semblait bien décidé à terminer le match sur une bonne note. Avec le vent dans les voiles et bénéficiant de quelques infractions à ses adversaires, Baie-Comeau a frappé à la porte à plusieurs reprises jusqu’à la fin de la joute, mais a vu Danaii Shaikov se dresser à quelques occasions, en plus de voir ses poteaux venir lui prêter main forte.

Au bout du compte, malgré l’apparition d’une vigueur que l’on n’espérait plus, le résultat est véritablement décevant. Avec une meilleure prestation au premier vingt malgré la pénalité majeure, le Drakkar aurait pu se retrouver en arrière par trois ou quatre buts, mais pas sept. Dans les circonstances, la tenue des hommes de Jean-François Grégoire en deuxième moitié de rencontre est cependant bel et bien louable.

Blanchi par les Saguenéens au cours de leurs deux premiers duels de la saison, le Drakkar sera sur la glace du Centre Georges-Vézina demain après-midi, à la recherche du chemin de la victoire.