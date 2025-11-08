Hockey Senior AA : Patrick Jomphe intraitable face aux Basques de Sept-Îles

Les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles ont dominé dans les lancers, dans les mises en échec et sur les mises en jeu, mais ils se sont butés à un gardien en pleine possession de ses moyens. Patrick Jomphe et les Marchands de Havre-Saint-Pierre ont frustré les champions en titre qui disputaient leur première rencontre à domicile de la saison, devant une salle comble de 1 800 spectateurs à l’aréna Conrad-Parent.

Un seul but a suffit aux visiteurs, but inscrit tard en première période par Tommy Arsenault. Les Marchands ont fermé le jeu par la suite et le gardien Patrick Jomphe s’est montré inébranlable jusqu’à la toute fin.

La formation cayenne est ainsi sortie victorieuse 1-0 de sa première rencontre du calendrier régulier 2025-2026 de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord – Circuit CFM.

« Je me sentais bien et je voyais bien la rondelle, de dire le cerbère des Marchands, Patrick Jomphe, tout en sueur, après la rencontre. On s’est bien battu et les gars ont bien fait le travail devant le filet. »

À plusieurs reprises, les partisans des Basques ont scandé “Patrick! Patrick! Patrick “, rien pour ébranler le gardien des Marchands, qui a trouvé cela flatteur, surtout que ça allait bien pour lui.

L’entraîneur de l’équipe de Havre-Saint-Pierre était content pour son gardien. « Il la voulait [la victoire] et il a été la chercher », de dire Luc Picard.

Il a aussi souligné l’apport de chacun des joueurs, dont les nouveaux venus de Fermont (Dale Bérubé et Anthony Pelletier), de Uashat mak Mani-utenam (Nico Grégoire) et de la Basse-Côte-Nord (Kyle Shattler).

« Il la [la victoire] mérite toute la gang. Chacun a pris son rôle », a-t-il ajouté.

Les Marchands devront éviter d’aller trop souvent au cachot pour leur affrontement de samedi soir (8 novembre) alors qu’ils accueillent à l’aréna Denis-Perron les Pionniers CFL de Baie-Comeau contre qui ils avaient livré une belle opposition lors des séries 2024. « On voulait trop en faire », a-t-il dit au sujet des pénalités.

Pour sa part, Érick Miousse a parlé du net avantage de sa troupe dans les tirs au but, 40 contre 18, « c’est juste qu’elle [la rondelle] n’a pas rentrée. Il [Patrick Jomphe] a goalé en cibole et ils ont joué serré après leur but. On a manqué d’opportunisme et eux ont fermé le jeu. Les gars étaient frustré du fait que ça ne rentrait pas », a-t-il fait savoir.

L’entraîneur des Basques soutient que son équipe a mieux joué qu’à Port-Cartier, mais cette défaite, la troisième en autant de rencontres, fait mal pour le momentum alors que Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre s’affrontent quatre fois en saison. Les deux clubs se retrouvent d’ailleurs samedi prochain en Minganie.