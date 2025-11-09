Des activités pour tous les goûts à la bibliothèque de Baie-Comeau

La bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau propose une série d’activités culturelles et ludiques au cours des prochaines semaines. Magie, improvisation, concours et atelier photo : petits et grands y trouveront leur compte.

Le 14 novembre, les familles sont invitées à assister à un spectacle de magie « interactif, drôle et rempli de surprises ». Sur un fond musical, le magicien fera apparaître divers objets grâce à une série de tours de magie qui se complètent.

Plusieurs enfants seront appelés à participer et à « réaliser des tours de magie grâce à une poudre magique ». Le spectacle, qui « fait appel à la dextérité, à la comédie et à la participation des enfants », aura lieu de 16 h à 17 h.

Improvisation

Les amateurs de théâtre pourront quant à eux découvrir la Ligue d’improvisation Manic Espoir (L.I.M.E), une activité ouverte aux jeunes de 10 à 14 ans. La ligue « offre aux jeunes de la Manicouagan une opportunité de s’épanouir dans l’art de l’improvisation théâtrale, en développant la confiance en soi, dans un esprit d’ouverture, de coopération et de plaisir ».

Les matchs ont lieu deux fois par mois, de 18 h à 19 h 45, et la prochaine rencontre se tiendra le 19 novembre. Parents et amis sont invités à venir encourager les jeunes talents.

Concours

Du 17 au 23 novembre, la bibliothèque tiendra également le concours « Les Petits mots doux du midi », organisé dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits et de la Journée mondiale de l’enfance.

Pour participer, il suffit de rédiger un mot affectueux, drôle ou inspirant à glisser dans la boîte à lunch d’un enfant et d’en déposer une copie à la bibliothèque. Les participants courront la chance de gagner l’un des 10 coffrets « Les Petits Mots Doux du Midi » lors du tirage du 24 novembre.

Conférence-atelier

Les passionnés d’images pourront s’inscrire à la conférence-atelier virtuelle « L’escapade pratique avec votre cellulaire », animée par Michel Proulx, photographe professionnel et professeur de photographie, le 11 novembre de 19 h à 21 h.

L’atelier offrira des conseils pour « mieux composer vos photos à l’aide de règles simples » et permettra d’explorer plusieurs fonctions techniques du téléphone, dont « le contrôle de l’exposition, les flous d’arrière-plan, les effets lumineux, l’intensité des tons et des couleurs » ainsi que « les règles de composition ».

L’activité est limitée à 15 participants et l’inscription est obligatoire.