Le Drakkar ne peut résister aux Saguenéens

Par Louis-William Gagné 7:07 PM - 9 novembre 2025
Temps de lecture :

Malgré une autre domination des Saguenéens face au Drakkar, à l’occasion du troisième duel entre les deux équipes, on pouvait croire à un certain moment que ce dernier allait jouer un vilain tour à ses rivaux. En retard au pointage, les hommes de Yanick Jean ont toutefois été en mesure de porter de très durs coups aux visiteurs en troisième période pour remporter la partie 4-2.

Les deux premières périodes furent sans contredit l’affaire des Sags, qui multipliaient les longues présences en zone du Drakkar. Embouteillé dans son territoire par une bonne possession de rondelle adverse, mais aussi par des sorties de zone bousillées, Baie-Comeau était en constante lutte pour sa survie, sauvé à de très nombreuses reprises par un Lucas Beckman fumant. Nommé la deuxième étoile de la rencontre, le cerbère a réalisé 38 arrêts.

C’est particulièrement en deuxième période que cette situation a atteint son paroxysme, alors que le Drakkar avait pris un abonnement au cachot. Les hommes de Jean-François Grégoire avaient pourtant créé l’égalité 1-1 dès la première minute de la deuxième, mais ont par la suite écopé de trois pénalités mineures consécutives avant la mi-match; notamment une infraction pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire et un geste d’indiscipline de Filip Vlk pour avoir retenu. Au lieu de possiblement bâtir un peu de rythme grâce à ce but rapide, le Drakkar a offert aux Saguenéens les rennes, bien que ces pénalités furent sans conséquence directe au pointage.

Du point de vue des Saguenéens, ça semblait être «l’un des ces matchs»; où malgré une domination sur la patinoire et plusieurs chances de marquer de qualité, la rondelle ne trouve pas le fond du filet. Un bon début de dernière période du Drakkar, se couronnant par un but de Vlk, qui donnait lui donnait les devants 2-1, laissait paraître un peu de nervosité chez les locaux.

L’avance nord-côtière n’a cependant été que de courte durée. Moins de trois minutes plus tard, Alexandre Desmarais ramenait tout le monde à la case départ, durant une présence soutenue des Saguenéens en zone adverse; enlevant du coup cette pression qui semblait peser à l’intérieur du Centre Georges-Vézina. Le coup de grâce a été porté par Emmanuel Vermette cinq minutes plus tard, brisant les reins d’un Drakkar qui s’accrochait tant bien que mal dans une troisième période mieux partagée entre les deux équipes.

Connaissant une fin d’après-midi beaucoup plus tranquille que son vis-à-vis, Mathias Hernandez a cependant su briller au meilleur moment. Le portier des bleus a sorti la jambière devant Adam Cavallin, fin seul dans l’enclave, alors qu’il restait deux minutes à jouer et que le Drakkar était désespérément à la recherche d’un but égalisateur, qui ne viendra jamais. Maxim Massé complétera le pointage en marquant dans un filet désert, avec quelques secondes au cadran.

Le Drakkar se prépare à un long voyage de quatre matchs cette semaine. Mercredi soir, il sera à Victoriaville pour affronter les Tigres, avant de se diriger vers l’Abitibi pour l’annuel trois matchs en trois jours à Rouyn-Noranda et Val d’Or.

