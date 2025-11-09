(PHOTOS) Une soirée d’Halloween très populaire à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 12:00 PM - 9 novembre 2025
Temps de lecture :

Une soirée d’Halloween s’est tenue le 31 octobre au Pavillon Saint-Sacrement de Baie-Comeau. Photo Créations Sabrina

Plus de 1 000 visiteurs ont été accueillis à la première édition de la fête d’Halloween de quartier organisée par la citoyenne Marie-Eve Imbeault à Baie-Comeau.

L’événement qui avait lieu au Pavillon Saint-Sacrement le 31 octobre a été un franc succès, selon l’organisatrice qui se réjouit d’avoir accueilli autant de jeunes et moins jeunes. 

« L’événement devait être à l’extérieur, mais vu la température annoncée les jours précédents, la Ville de Baie-Comeau a rapidement voulu nous dépanner pour tout transférer dans la salle », raconte Mme Imbeault, qui était entourée de Sandy Lévesque, travailleuse sociale, et Suzie Desbiens, intervenante sociale, pour l’organisation.

La soirée qui prévoyait des décors à la fois impressionnants et effrayants a permis de rassembler les citoyens et surtout, de remettre des sacs de bonbons.

« L’événement a été soutenu par notre conseiller municipal de quartier, Sylvain Girard, pour l’achat de bonbons. Nous les avons achetés à l’Annatelier et nous avons fabriqué de jolis cônes de jujubes », explique Marie-Eve Imbeault.

De nombreux dons en argent et en bonbons ont également été remis aux organisatrices. « Maintenant, il nous en reste. Mon équipe et moi avons décidé d’aller en faire don au Centre jeunesse. Ces jeunes ont rarement accès à des activités comme passer l’Halloween, alors nous avons pensé les gâter un peu en leur apportant la même joie que les autres jeunes », dévoile l’instigatrice.

Sandy Lévesque, travailleuse sociale, Marie-Eve Imbeault, instigatrice et organisatrice de l’événement et Suzie Desbiens, intervenante sociale. Photo courtoisie

Beaucoup de préparatifs

Organiser une telle soirée a demandé une multitude de préparatifs à Marie-Eve Imbeault et son équipe. « C’est l’aboutissement de deux mois et demi de préparation », fait savoir celle qui a dû faire des demandes à la Ville, solliciter des commandites auprès d’entreprises et de gens de la communauté.

« Notre plan de base était de faire un événement extérieur pour que les gens viennent prendre une pause avec nous durant la récolte, mais les conditions météo nous ont poussés à spontanément envisager de tout déplacer dans une salle. Trois jours avant, ce fut possible grâce à la Ville de Baie-Comeau », relate Mme Imbeault, reconnaissante.

La soirée d’Halloween s’est tenue à l’intérieur en raison de la pluie et du vent annoncés.  Photo Créations Sabrina

Les bonbons qui n’ont pas été donnés le soir même ont été remis à des jeunes du Centre jeunesse de Baie-Comeau. Photo Créations Sabrina

La soirée d’Halloween a reçu environ 1 000 personnes le 31 octobre. Photo Créations Sabrina

Les décors étaient à couper le souffle. Photo Créations Sabrina

