Tournoi famille de Forestville : une bannière en l’honneur de Marc Roy 

Par Johannie Gaudreault 6:44 PM - 9 novembre 2025
Temps de lecture :

Marc Roy, Micheline Anctil, et Carol Girard, ont procédé à la mise au jeu officielle du tournoi de hockey famille, le 8 novembre. Photo Johannie Gaudreault

Marc Roy, premier joueur de hockey de Forestville à avoir été repêché dans la Ligue nationale de hockey (LNH), aura maintenant une bannière à son nom dans l’aréna de son village natal. Les organisateurs du traditionnel tournoi famille lui ont fait cet honneur.

C’est du 7 au 9 novembre que se tenait cette édition du tournoi famille, pour la première fois organisée par le Club Lions de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier. Pour souligner cette première fois, l’organisme qui supporte plusieurs causes dans la communauté a bonifié l’événement d’un président d’honneur.

« On l’a fait aussi avec le tournoi de golf cet été. Le président d’honneur était Hugo Girard. Pour le tournoi de hockey, on a pensé à Marc Roy parce qu’il y a des membres de sa famille (Bernard) qui participent au tournoi depuis longtemps », raconte Carol Girard, président du Club Lions LRPMFC depuis trois ans. 

Certaines personnes avaient également fait remarquer à M. Girard qu’il n’y avait aucune mention de la carrière de hockey professionnel de Marc Roy dans l’aréna de Forestville, là où il a commencé à manier la rondelle. 

C’est pourquoi la décision a été prise d’y hisser une bannière portant son nom et son numéro 26. Le président d’honneur a également été invité à procéder à la mise au jeu officielle du tournoi, accompagné de Carol Girard et la mairesse Micheline Anctil.

L’ancien joueur des Flames de Calgary n’a pas caché son émotion face à cet honneur réalisé par son patelin.

« Je n’ai pas joué souvent au tournoi famille, mais de voir l’équipe des Bernard, ça me fait extrêmement plaisir. Je souhaite à tout le monde bonne chance. En Haute-Côte-Nord, on est une famille unie et je voudrais souligner un membre de la famille Bernard qui a traversé l’enfer dernièrement. Walter, si tu es là, on est avec toi », a-t-il lancé à la foule qui s’est levée pour applaudir le jeune homme.

« Merci beaucoup ! J’aime Forestville ! », a terminé M. Roy, qui n’enfilait pas son équipement de hockey cette fin de semaine.

Pour Carol Girard, Marc Roy demeure un exemple dans le milieu du hockey pour les jeunes de Forestville. « Peut-être moins pour la nouvelle génération, mais pour notre génération à nous autres, on le savait que c’était le premier joueur de Forestville à avoir été repêché dans la LNH », se remémore-t-il.

Des membres du Club Lions LRPMFC avec la bannière au nom du président d’honneur du tournoi famille, Marc Roy. Photo Johannie Gaudreault

Un tournoi qui rassemble

Le tournoi famille est celui qui rassemble le plus de personnes de tous les âges dans l’aréna de Forestville. Cette année, les organisateurs s’attendaient à recevoir 1 000 joueurs et spectateurs durant les trois jours de l’événement. Douze équipes s’y sont inscrites.

Le Club Lions a tout mis en œuvre pour attirer les gens : jeux gonflables pour les plus jeunes, souper cipaille, spectacles les vendredi et samedi soirs (DJ Eddy et Marco solo). « C’est la première fois que ça se fait un souper familial en haut de l’aréna », mentionne Carol Girard tout en précisant que plus de 200 personnes avaient acheté leur billet.

Tous les profits engrangés par le tournoi de hockey seront remis au comité dons et œuvres du Club Lions LRPMFC. Ce dernier s’assurera de les redistribuer à des causes touchant la communauté, selon les demandes qu’il recevra. « C’est rare qu’on dit non », commente M. Girard. 

Au moment d’écrire ces lignes, le montant récolté n’avait pas été annoncé.

Douze équipes ont participé au tournoi famille cette fin de semaine. Photo Johannie Gaudreault

Les gagnants

Voici les équipes gagnantes du tournoi famille. Les finales se sont tenues dimanche.

Classe A : Nicolas-Forest

Classe B : Tremblay Baraton

Classe C : D’Astous

Marc Roy, Micheline Anctil, et Carol Girard. Photo Johannie Gaudreault

Plus de 1 000 personnes ont passé l’entrée de l’aréna pour le tournoi famille de Forestville. Photo Johannie Gaudreault

Tous les profits seront redistribués dans la communauté par le Club Lions LRPMFC. On aperçoit deux membres Lions, Josée Beaulieu et Nadine Gagné. Photo Johannie Gaudreault

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Des activités pour tous les goûts à la bibliothèque de Baie-Comeau

(PHOTOS) Une soirée d’Halloween très populaire à Baie-Comeau

15 à 25 centimètres de neige de dimanche à mardi

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Des activités pour tous les goûts à la bibliothèque de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

(PHOTOS) Une soirée d’Halloween très populaire à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 5 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer