Traverse Matane-Côte-Nord : deux traversées redirigées lundi

Par Johannie Gaudreault 6:52 PM - 9 novembre 2025
Des modifications sont prévues à l’horaire de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout le 10 novembre.

Les conditions de navigation défavorables, occasionnées par la mauvaise météo, forcent la Société des traversiers du Québec à rediriger les deux traversées de l’avant-midi. Voici les changements :

– La traversée de 8 h, prévue initialement de Matane vers Godbout, sera redirigée vers Baie-Comeau.

– Le navire effectuera un retour de Baie-Comeau vers Matane à 11 h. 

« Les réservations prises au départ de Godbout seront honorées à Baie-Comeau », assure la STQ qui se dit désolée des inconvénients causés par cette modification de service. « La sécurité est la priorité qui dicte les décisions dans les conditions actuelles », affirme-t-on.

