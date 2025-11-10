C’est la fin pour la Distillerie Puyjalon

Après un peu plus de sept ans d’opérations, la Distillerie Puyjalon de Havre-Saint-Pierre ferme ses portes.

L’équipe derrière le gin Betchwan, le whisky St-Charles et la bière Cayenne a annoncé la fin de ses activités pour plusieurs facteurs.

Malgré des années d’efforts, d’innovation et de passion consacrées à la mise en valeur du terroir de la Côte-Nord dans ses produits, le contexte actuel aura eu raison de la Distillerie Puyjalon.

« Malgré le dévouement de notre petite équipe et le soutien de nombreux partenaires, la conjoncture actuelle – marquée par la baisse des ventes d’alcool au Québec, la hausse des coûts d’exploitation, les défis de recrutement en région éloignée et la difficulté de trouver du financement pour assurer la suite – ne nous permet plus de poursuivre nos opérations », est-il écrit sur la page Facebook de la Distillerie.

Mario Noël et ses acolytes Caroline et Mathieu tiennent à remercier du fond du cœur « toutes les personnes qui ont cru en nous, nos ambassadeurs, nos partenaires, nos amis, nos familles et surtout tous les Cayens et Cayennes aux quatre coins de la province. Votre appui a donné un sens à cette aventure et a permis de faire rayonner la Minganie et la Côte-Nord comme jamais auparavant. On va toujours en rester fier! ».