C’est la fin pour la Distillerie Puyjalon

Par Sylvain Turcotte 8:24 PM - 10 novembre 2025
Temps de lecture :

La Distillerie Puyjalon de Havre-Saint-Pierre annonce la fin de ses activités. Photo Facebook Distillerie Puyjalon

Après un peu plus de sept ans d’opérations, la Distillerie Puyjalon de Havre-Saint-Pierre ferme ses portes.

L’équipe derrière le gin Betchwan, le whisky St-Charles et la bière Cayenne a annoncé la fin de ses activités pour plusieurs facteurs.

Malgré des années d’efforts, d’innovation et de passion consacrées à la mise en valeur du terroir de la Côte-Nord dans ses produits, le contexte actuel aura eu raison de la Distillerie Puyjalon.

« Malgré le dévouement de notre petite équipe et le soutien de nombreux partenaires, la conjoncture actuelle – marquée par la baisse des ventes d’alcool au Québec, la hausse des coûts d’exploitation, les défis de recrutement en région éloignée et la difficulté de trouver du financement pour assurer la suite – ne nous permet plus de poursuivre nos opérations », est-il écrit sur la page Facebook de la Distillerie.

Mario Noël et ses acolytes Caroline et Mathieu tiennent à remercier du fond du cœur « toutes les personnes qui ont cru en nous, nos ambassadeurs, nos partenaires, nos amis, nos familles et surtout tous les Cayens et Cayennes aux quatre coins de la province. Votre appui a donné un sens à cette aventure et a permis de faire rayonner la Minganie et la Côte-Nord comme jamais auparavant. On va toujours en rester fier! ».

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un festival d’humour voit le jour sur la Côte-Nord

Les jeunes du Club LEO de Baie-Comeau récoltent 4 500 $ pour les paniers de Noël

Une ambulance se retrouve dans le fossé sur la route 138 à Colombier

Emplois vedettes

Mécanicien

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Un festival d’humour voit le jour sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Les jeunes du Club LEO de Baie-Comeau récoltent 4 500 $ pour les paniers de Noël

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 5 novembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 11 décembre 2025

Concours J’t’emmène en voyage!

Participer